TV Halingen lässt Gevelsberger Gästen keine Chance

Halingen Was für ein Ausrufezeichen vor der Weihnachtspause! MIr 41:26 schickt die Westfalia aus dem Mendener Norden den Gegner nach Hause.

Das war noch einmal eine Ansage! Die Landesliga-Handballer des TV Westfalia Halingen bescherten ihren Anhang am Samstag einen kurzweiligen Abend. Im letzten Heimspiel des Jahres fertigte die Westfalia die Kollegen von der HSG Gevelsberg/Silschede mit 41:26 (18:7) ab.

TVH geht jetzt als Tabellenzweiter in die Weihnachtsferien

Die Deutlichkeit des Sieges überraschte schon ein wenig. Das Ergebnis untermauert aber auch die gute Form der Mannschaft aus dem einstigen Meisterdorf. Als Tabellenzweiter geht man in Halingen in die Weihnachtsferien und das neue Jahr. „Das war doch ein gelungener Abend. Wir können zufrieden sein“, hatte nicht nur TVH-Vereinschef Olaf Pokroppa seine Freude an diesem Kehraus in der Mehrzweckhalle.

Dritte Halbzeit beim Weihnachtsbaum-Verkauf bei Köhlers

Die Partie erlebte dann noch eine dritte Halbzeit beim Weihnachtsbaum-Verkauf bei der Familie Köhler. Auch TVH-Trainer Kai Harbach konnte letztlich einen Haken hinter den ersten Teil der Saison machen. Der Coach hatte vor der Partie noch den notwendigen Respekt vor dem Gegner eingefordert. „Eine gute Mannschaft mit einigen guten Spielern“, hatte Harbach vorhergesagt. Der Trainer aus Kamen zollte seiner Mannschaft dann aber großes Lob: „Die Mannschaft hat das sehr souverän gemacht. Die Partie war letztlich bereits zur Pause entschieden“, analysiert der Halinger Coach.

Klare Kante: Nach acht Minuten steht es 5:1

Dagegen waren die Ballwerfer aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis an diesem Samstag in der altehrwürdigen Mehrzweckhalle im Mendener Norden einfach überfordert. Als Felix Köhler sich in der 8. Spielminute dann erstmals in die Torschützenliste eintrug. bedeutete dieser Treffer bereits das 5:1 für die Gastgeber. Und Halingen kam immer besser in Schwung. Pascal Richard schloss in der 15. Minute einen sehenswerten Halinger Angriff mit dem Treffer zum 10:3 ab.

Sonderlob für Torwart Allhoff

Man brauchte kein Prophet zu sein um zu erkennen, dass das schon eine kleine Vorentscheidung war. Die Harbach-Sieben setzte ihren Weg in der ersten Halbzeit konsequent fort. Pascal Richard schloss fünf Minuten vor der Halbzeitpause wieder einen Gegenstoß sehenswert ab mit dem Treffer zum 15:5. Da konnten sich die TVH-Fans schon mal entspannt zurücklegen. Es lief für ihre Mannschaft. Harbach lobte anschließend seinen Torwart Robin Allhoff.

Zwei Siebenmeter dabei: Dario Kammermeier wirft neun Tore

Der Youngster gab mit einigen feinen Aktionen seinem Team die nötige Sicherheit. „Das hat er sehr gut gemacht“, so Harbach. In der zweiten Halbzeit war aufgrund der deutlichen Halinger Führung ein wenig der Schwung aus der Partie. Allerdings sollte nichts mehr anbrennen. Dafür sorgten auch die Gastgeber. So rückte ein Dario Kammermeier mit neun erzielten Toren - darunter zwei Siebenmeter - in den Blickpunkt eines unterhaltsamen Abends.

Halinger Neuzugang: „Jakob Holsträter wird zu uns kommen“

Der wurde für den Halinger Anhang dann auch noch mit der Bekanntgabe des nächsten Neuzugangs abgerundet. „Jakob Holsträter wird zu uns kommen“, sagte TVH-Chef Olaf Pokroppa. Der junge Handballer ist zur Zeit noch für den Liga-Rivalen SG Menden Sauerland II im Einsatz. Damit sind die personellen Planungen an der Holzener Dorfstraße aber noch nicht beendet.

