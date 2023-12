TV Halingen: Neuer Torwart im Anflug

Trainer Kai Harbach bleibt auch in der kommenden Saison dem TV Westfalia Halingen erhalten.

Eigentlich könnte man bei den Landesliga-Handballern des TV Westfalia Halingen gelassen dem Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel entgegenblicken. Denn sportlich steht die Halinger Erste auf dem zweiten Tabellenplatz, mit Blick nach oben, sehr gut da. Doch an der Halinger Dorfstraße ruhen sich die Verantwortlichen nicht auf den Lorbeeren aus. Hinter den Kulissen wird bereits eifrig für die kommende Spielzeit geplant.

So vermeldet der Landesligist bereits den ersten Zugang für die neue Saison. Vom Verbandsligisten OSC Dortmund kommt Torwart Dominik Krechel in die Mehrzweckhalle. „Wir freuen uns sehr, dass Dominik zu uns kommt. Er hat uns seine Zusage gegeben. Dominik ist ja ein Mendener und passt einfach zu uns“, vermeldet TVH-Pressesprecher Oliver Poth den Zugang des erfahrenen Keepers.

Pokroppa von Entwicklung überzeugt

Für Halingens Vereinschef Olaf Pokroppa ist die Zusage auch ein Ergebnis der Entwicklung in den vergangenen Monaten, nach dem Abstieg aus der Verbandsliga. „Wir dürfen mit der aktuellen Situation schon zufrieden sein. Ich war am Samstag beim Spiel in Herbede nicht vor Ort. Doch man hat mir erzählt, dass die Jungs, das sehr gut gelöst haben“, erklärt der TVH-Vorsitzende.

Der Halinger sieht den Grund für die positive Entwicklung zum Teil auch in der Niederlage am zweiten Spieltag beim VfL Eintracht Hagen III. „Ich sehe das auch so wie Niklas Voß, die Mannschaft ist nach der Niederlage ein Stück noch weiter zusammengewachsen“, betont Pokroppa. Eine 23:47-Pleite als Grundstock für den Aufschwung.

Harbach sieht Herdecke in der Favoritenrolle

TVH-Trainer Kai Harbach hebt bei allen positiven Ergebnissen der vergangenen Wochen weiterhin mahnend den Zeigefinger. „Durch den vermehrten Abstieg wird das ja noch schwieriger werden“, sieht der erfahrene Trainer seine Mannschaft noch lange nicht auf der ganz sicheren Seite. „Dafür warten in der Rückrunde noch zahlreiche ganz schwere Aufgaben auf uns“, erinnert Harbach zum Beispiel an die Dienstreise zur HSG Herdecke/Ende. „Das ist wohl die beste Mannschaft der Liga“, weiß Harbach über den bislang souveränen Tabellenführer, dem bisher nur ein Patzer unterlief. Am ersten Spieltag verloren sie ausgerechnet bei der Westfalia mit einem Tor Unterschied. Doch Harbach mag noch nicht zu weit nach vorne schauen. „Am Samstag steht erstmal das Heimspiel gegen die HSG Gevelsberg/Silschede II an“, soll es zum Jahresausklang noch ein weiteres Erfolgserlebnis geben.

Das wäre dann auch ein Signal für die Zukunft. Die wird in der Mehrzweckhalle auch weiterhin von Kai Harbach als Trainer mit bestimmt werden. „Kai Harbach bleibt unser Trainer. Wir freuen uns, dass er weitermacht“, verkünden Olaf Pokroppa und Oliver Poth die Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem Handball-Experten aus Kamen, der auch weiter auf die Unterstützung von Dirk Staschik setzen kann. „Max“ wird sich weiter unter anderem um die Torleute kümmern. In der kommenden Saison wird man an der Halinger Dorfstraße auch weiterhin auf Dennis Bichmann setzen können. „Eigentlich wollte Dennis ein wenig kürzertreten. Aber es ist schön, dass er weiter mit dabei ist“, weiß Olaf Pokroppa um die Bedeutung des Halinger Urgesteins für die Westfalia.

Letztes Spiel des Jahres Am kommenden Wochenende steht der letzte Spieltag in diesem Jahr für die Landesliga-Handballer auf dem Plan. Der TV Westfalia Halingen empfängt die zweite Mannschaft der HSG Gevelsberg-Silschede. Anwurf ist um 19.15 Uhr. Ligarivale SG Menden Sauerland II muss im letzten Spiel auswärts ran. Am Sonntag um 18 Uhr geht es zu Rote Erde Schwelm.

