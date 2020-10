TV Westfalia Halingen will beim ersten Heimspiel glänzen

Der Auftakt hat Spaß auf mehr gemacht. Die Landesliga-Handballer des TV Westfalia Halingen starteten mit einem sehenswerten 23:17-Sieg bei der Dritten des ASV Hamm-Westfalen in die neue Saison. Am Samstag zeigt sich die Westfalia sich erstmals dem eigenen Publikum - dann geht es in der Mehrzweckhalle um 19.15 Uhr gegen die SGH Unna-Massen.

120 Zuschauern wird Einlass in die Mehrzweckhalle gewährt

Dass es endlich wieder um Punkte in der Mehrzweckhalle geht, mag man bei der Westfalia auch nicht leugnen. Doch im einstigen Meisterdorf schwingt auch noch ein wenig Unsicherheit mit. Dafür sorgen die Vorgaben durch die Corona-Pandemie. „Wir müssen erst einmal schauen, wie das läuft“, gibt TVH-Vorsitzender Olaf Pokroppa zu. So werden gerade einmal 120 Zuschauer am Samstag Einlass in die Halle finden. Und auch in Halingen gibt es Überlegungen, wie man Zuschauern, die nicht in die Halle kommen können oder wollen, Halinger Handball-Flair anbietet.

Offensive muss sich spürbar steigern

Im sportlichen Bereich hat die Westfalia am vergangenen Sonntag stark vorgelegt. Und daran will die Mannschaft von Trainer Sebastian Swoboda auch anknüpfen. Stark war in Hamm vor allem die Abwehrarbeit - jetzt muss die Offensive noch nachziehen. Allerdings ist Vorsicht geboten. Denn der Gegner ließ zum Auftakt aufhorchen. Der Fusionsklub aus der Hellwegstadt fertigte den SuS Oberaden II mit 31:17 ab. Das dürfte spannend werden. Deshalb wäre es schon wichtig, wenn die Halinger Zuschauer ein wenig „Mehrzweckhöllen-Atmosphäre“ für ihre Mannschaft schaffen würden.