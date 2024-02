Lünen/Menden Bei einem Bezirksligisten verliert das Hines-Team mit 1:4. SF Hüingsen warten weiter auf ihren ersten Test.

Das ist schon überraschend. Die Fußballer des BSV Menden haben am Sonntag das letzte Testspiel vor der Fortsetzung der Saison verloren. Beim Bezirksligisten SG Gahmen kassierte der heimische Landesligist ein 1:4 (1:4)-Niederlage. Die klare Pleite gegen einen ambitionierten Bezirksligisten kam unerwartet, denn der heimische Branchenführer wusste zuletzt mit guten Leistungen aufzuwarten.

Die erste Halbzeit war schon eine absolute Katastrophe. Darüber werden wir in dieser Woche schon noch ausführlich reden. Kevin Hines - Trainer BSV Menden

„Solche Spiele kann es immer mal geben. Aber die erste Halbzeit war schon eine absolute Katastrophe. Darüber werden wir in dieser Woche schon noch ausführlich reden“, hatte sich BSV-Trainer Kevin Hines schon einen anderen Auftritt seiner Mannschaft gewünscht. Der Coach wollte das Ergebnis aber auch nicht zu hoch hängen. „Wir haben die Siege zuletzt nicht größer gemacht als sie waren. Das werden wir auch nach dieser Niederlage nicht tun“, sagt Kevin Hines.

Moritz Kickermann erzielt einzigen BSV-Treffer

Der Mendener Coach nahm grundsätzlich alle seine Mitarbeiter in die Kritik. Die ermöglichten dem Gegner, der sich als sehr eingespieltes Team präsentierte, einen blitzsauberen Auftritt. Konsequent nutzte man die sich bietenden Möglichkeiten und fertige den heimischen Landesligisten innerhalb von 12 Minuten ab. Karaduma (24.), Yildiz (33./34.) und Kusatz (36.) dokumentierten den rabenschwarzen Tag für den BSV Menden mit Toren. Moritz Kickermann konnte ein wenig Ergebniskosmetik aus Mendener Sicht betreiben (40.). Im zweiten Spielabschnitt lief es zwar besser bei den Kickern vom Oesberner Weg. Das änderte aber an der deutlichen Niederlage nichts mehr.

ASSV Letmathe kann nicht genug Spieler aufbieten

Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Hüingsen wartet weiter auf sein erstes Testspiel in der Vorbereitung. Am Samstag fiel die geplante Partie gegen den ASSV Letmathe aus. Dem einstigen Bezirksligarivalen waren kurzfristig die Spieler ausgegangen. Jetzt hofft man auf einen Praxis-Einsatz am Dienstag. Dann sind die Sportfreunde beim A-Ligisten TuS Langenholthausen II zu Gast. Die Partie wird um 19 Uhr am Düsterloh angepfiffen. Eigentlich wollte man im Ohl spielen. Doch das ist aufgrund einer defekten Flutlichtlampe nicht möglich.

