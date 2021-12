VfL Platte Heide: Im Mädchenfußball läuft es wieder besser

Platte Heide. Beim VfL Platte Heide gibt es seit dem Sommer keine U17-Mädchenmannschaft mehr. Trotzdem will der Verein im kommenden Jahr angreifen.

Als in der langen Sommerpause den Fußballerinnen des VfL Platte Heide die Nachricht erreichte, dass sich 20 B-Jugendspielerinnen zusammen mit ihrem Trainer Helge Behnke zu den Sportfreunden Sümmern verabschieden, um dort höherklassiger Fußball spielen zu können, war der Aufschrei beim VfL Platte Heide verständlicherweise groß. Denn damit brach ihnen fast ein ganzer Jahrgang weg.

Doch allzu lange hielt sich der Verein mit seinem Ärger nicht auf und machte aus der Not eine Tugend. Laura Heimann, die selbst Spielerin der ersten Mannschaft des VfL Platte Heide ist, übernahm das Training des U17-Jahrgangs und suchte seitdem mit größtem Engagement nach neuen Spielerinnen. Und mittlerweile gibt es positive Nachrichten zu vermelden.

Bessere Resonanz

„Nur zwei Spielerinnen aus der damaligen U17 sind bei uns geblieben. Wir haben uns dann etwas umstrukturiert. In dieser Saison spielen diese beiden Mädchen mit einer Sondergenehmigung in unserer D2-Jugend bei den Jungen mit“, erklärt Laura Heimann. „Im Laufe des vergangenen halben Jahres sind erfreulicherweise aber wieder mehrere Mädels hinzugekommen. Mittlerweile haben wir jetzt wieder neun Mädchen, die beim VfL Platte Heide Fußball spielen. Zudem ist ein Mädchen, das damals unseren Verein in Richtung Sümmern verlassen hat, wieder zu uns zurückgekehrt“, schildert Laura Heimann, die das Training der gemischten D2 selbst übernommen hat, den aktuellen Stand der Dinge.

Ursprünglich wollte der VfL Platte Heide bereits in diesem Jahr eine Mädchenmannschaft anmelden, das hatte aber noch nicht geklappt. Wenn die Entwicklung allerdings so weitergeht, ist der Verein zuversichtlich, dass er zur neuen Saison 2022/2023 eine neue Mädchenmannschaft anmelden kann. „Die Resonanz ist in letzter Zeit deutlich besser geworden. Da muss ich auch ein großes Kompliment an die Mädels richten, die in ihrem privaten Umfeld sehr viel Werbung für unseren Verein machen. Es gibt auch schon zwei oder drei Mädchen, die Interesse haben und dann auch demnächst zum Training kommen werden“, erklärt die 28-jährige Fußballerin.

Offene Altersstruktur

Allerdings macht Laura Heimann auch kein Geheimnis daraus, dass es schwierig ist Mädchen zum Fußball zu gewinnen. „Die Sportfreunde Sümmern spielen zum Beispiel in der Bezirksliga. Viele junge Sportlerinnen möchten natürlich auch sofort höherklassiger spielen. Dadurch, dass wir aktuell keine Mädchenmannschaft gemeldet haben, wissen auch viele nicht, dass wir eine gemischte Mannschaft haben und fragen bei uns auch gar nicht groß an.“ Um das zu ändern, versucht sich der Verein in den sozialen Medien zu vernetzen und Werbung für sich und den Fußball zu machen. „Wenn Mädchen Interesse haben bei uns Fußball zu spielen, können sie sich gerne bei mir melden und dann auch einfach zum Training kommen“, erklärt die Mendenerin.

Das Training der gemischten D-Jugend-Mannschaft findet immer montags und donnerstags zwischen 16.30 und 18 Uhr statt. Dabei müssen die Sportlerinnen keine besonderen Erfahrungswerte im Fußball mitbringen. „Bei uns kann jeder oder jede mitmachen, die einfach Lust haben Fußball zu spielen, egal wie alt oder wie gut sie schon sind. Da sind wir völlig offen“, erklärt die Trainerin. Dabei ist die Altersstruktur in der D-Jugend-Mannschaft bunt gemischt. Die Mädchen sind zwischen zehn und 14 Jahre alt, die Jungen sind alle zwischen zehn und elf Jahre alt. Dazu kommen die Spielerinnen, die eine Sondergenehmigung für die Mannschaft besitzen. Der VfL Platte Heide verfügt bekanntermaßen eine Frauenmannschaft, die in der Kreisliga A aufläuft. Aus diesem Grund hat die Jugendarbeit eine hohe Bedeutung. „Für uns ist das Gefüge sehr wichtig. Unsere Damen werden ja auch immer älter. Deshalb möchte wir den Nachwuchs auch selber fördern“, sagt Laura Heimann mit Blick in die Zukunft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden