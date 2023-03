VfL Platte Heide Tennis hat 1. Vorsitzenden und Padel-Pläne

Tobias Päschel und Torsten Krimpelbein – der neue 1. Vorsitzende ehrt den ehemaligen für 50 Jahre Mitgliedschaft. VfL Platte Heide Tennis in Menden.

Menden. Jahreshauptversammlung erfolgreich für Mendener Tennisspieler des VfL Platte Heide: Das ist der neue Vorstand, das sind erste Eckdaten für 2023.

Passend zum baldigen Saisonstart hat die Tennisabteilung des VfL Platte Heide einen neuen 1. Vorsitzenden. Mit bedeutender Mehrheit wurde Tobias Päschel, vorheriger 2. Vorsitzender, als Abteilungsoberhaupt gewählt. „Ich freue mich sehr, und werde natürlich weiterhin mein Bestes geben”, sagte er unter Applaus.

Auf der Jahreshauptversammlung des VfL Platte Heide Tennis standen 2023 einige Punkte auf dem Programm. Bei den Wahlen wurde neben Päschel Maximilian Radoch als 2. Kassierer gewählt. Damit ist nur noch die Stelle des 2. Vorsitzenden vakant. Der Vorstand ist neu aufgestellt – und bereit für die Saison.

Ein besonderes Highlight der Jahreshauptversammlung 2023: die Ehrungen von Friedhelm „Fitti“ Schneider und Torsten Krimpelbein für 50 Jahre Mitgliedschaft. „Wir danken euch für euer lange ehrenamtliche Mitarbeit und Treue zum Verein”, so die Botschaft aus dem Vorstand.

30. April: Padelcourt-Eröffnung

Bald ist zum Beispiel der Padelcourt des VfL Platte Heide fertig. „Sobald er steht, machen wir für unsere Mitglieder eine interne Eröffnung“, erklärte Päschel. Hier soll jeder mal versuchen können, wie sich der Sport anfühlt – Bälle und Schläger konnten schon auf der JHV ausprobiert werden. Richtig ernst wird es am 30. April: Mit der Saisoneröffnung fürs Tennis wird dann der Padelplatz in Menden zum ersten Mal mit einer großen Feier offiziell eröffnet. „Die Beiträge stehen mittlerweile fest, aber auch außerhalb dieser kann der Platz für Einzelstunden gemietet werden“, erklärt Torsten Krimpelbein.

Am Sonntag, 30. April, werden ein Showdoppel und jede Menge anderer Attraktionen die Gäste erwarten. Willkommen ist jeder. Einen Tag davor findet das LK-Turnier auf der Anlage des VfL statt. Hier sind noch Meldungen möglich. Also dürfte der Plan fürs letzte Aprilwochenende stehen: Samstags spielen, sonntags feiern und am Montag Feiertag genießen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden