Warum bei der LSG Menden die Jugendarbeit ganz oben steht

Menden. Der Verein bietet zwischen März und Oktober viele Schnupperkurse an. Auf diese Weise können sich Interessierte spontan für einen Flug anmelden.

DieLSG Menden bietet auf ihrem Vereinsgelände ein beeindruckendes Programm an. Allein wer in den Hangar kommt, findet dort einen großen Fuhrpark, wo viele beeindruckende Flugzeuge stehen. Zwölf Segelflugzeuge und ein Motorflugzeug sind es an der Zahl. Aber auch im Vereinsheim, das gerade für die jungen Mitglieder eine willkommene Möglichkeit ist, sich an den Wochenende zu treffen und Zeit miteinander zu verbringen, ist eine Art Wohlfühloase.

Generell ist der Luftsportgruppe das Miteinander sehr wichtig. Und auch die Jugendarbeit darf dabei nicht zu kurz kommen, wiePilot und Pressewart Jaron Saß und Jugendleiter Fabian Rehaimi betonen. „Wir bieten auch Schnupperfliegen an. Das kostet 50 Euro für 30 Tage. In der Zeit kann man ganz unverbindlich theoretisch so oft fliegen, wie man möchte. Wichtig ist dabei zu schauen, ob die Sportart einem gefällt, der Übergang zum aktiven Schülern, kann danach erfolgen“, so Saß.

Fabian Rehaimi ist Jugendleiter bei der LSG Menden. Foto: Matthias Scheuren / WP

Kontakte und Informationen über die Homepage

„Man kann über unsere Infobox auf unserer Homepage eine Kontaktanfrage stellen. Generell kann man an fliegbaren Tagen, das heißt primär an den Wochenenden, an denen Das Wetter gut ist, spontan vorbeikommen und fliegen kann. Das ist alles kein Problem“, ergänzt der 31-jährige Rehaimi, der betont, dass sich die LSG Menden darüber freut, wenn sie neuen Personen, ihre Sportart nahebringen können. „Es findet sich an den Wochenenden und den Feiertagen eigentlich auch immer jemand, der einen Gast mitnehmen kann. Das kostet dann 30 Euro und dann kann man für zehn bis 15 Minuten Menden auch mal von oben entdecken“, sagt Jaron Saß. Das gleiche gilt auch für das Motorflugzeug, das der Verein auch besitzt. „Wenn es dann etwas ernster wird, sollte man über die vierwöchige Probemitgliedschaft nachdenken“, wirft Rehaimi ein.

Als aktives Mitglied oder Flugschüler wird man generell in das Vereinsleben der LSG Menden miteinbezogen. Die Hauptsaison ist dabei klar vorgegeben. „Wir sagen immer von O bis O, von Ostern bis Oktober. Es kann sich auch nach hinten noch etwas verlängern oder auch früher beginnen. In den Wintermonaten dazwischen kümmern wir uns um unsere Flugzeuge. Die werden auch gewissen Kontrollen unterzogen. Das machen wir aber auch alles in Eigenleistung. Wir sind ein Breitensportverein und müssen schauen, dass die Kosten günstig bleiben. Uns ist auch wichtig zu betonen, dass hier wirklich jeder aus jeder sozialen Lage Mitglied werden kann“, verdeutlicht Rehaimi.

Zusatzinformationen:

Die LSG Menden ist zu finden unter der Adresse Am Flugplatz 1, 58706 Menden. Der Flugplatz ist ein Kilometer lang.

Im Vorstand befinden sich Jens Amelung (1. Vorsitzender), Björn Feldmann (2. Vorsitzender), Raphael Köster und Rolf Saß (jeweils Geschäftsführer).

Seit 1958 besteht der Verein in Barge und hat heute 304 Mitglieder, von denen 90 aktiv fliegen. In der Jugendgruppe die Jugendleiter Fabian Rehaimi führt gibt es 41 Aktive unter 27 Jahren.

Informationen zum Fliegen, zur Mitgliedschaft und den Kosten gibt es auf der vereinseigenen Homepage unter www.lsgmenden.de.

