Warum der TV Halingen jetzt nur die Rückrunde im Blick hat

Halingen. Am 15. Januar geht es für die TVH in der Verbandsliga weiter. Erst danach soll es Gespräche mit Trainern und Spielern über die Zukunft geben.

Für die Verbandsliga-Handballer des TV Westfalia Halingen richtet sich der Blick nach Weihnachten und Silvester bereits in Richtung Vorbereitung auf die Rückrunde. Denn das Team von Trainer Sebastian Swoboda steigt bereits am 3. Januar 2023 wieder ins Training ein. Es bleibt nicht viel Zeit, um an wesentlichen Dingen zu arbeiten, denn am 15. Januar startet für den TVH bereist wieder der Spielbetrieb.

„Wir haben bis zur vergangenen Woche noch trainiert. Eine große Pause haben wir also gar nicht gemacht. Wir haben ja gar nicht so eine Vorbereitung wie im Fußball. Wir haben in der ersten Januar-Woche zweimal Training und ein Testspiel. Und danach in der Woche gehts ja schon zum TV Hattingen“, erklärt Sebastian Swoboda.

Ligazugehörigkeit beim TV Halingen für Saison 2023/2024 nicht entscheidend

Nachdem seine Mannschaft jetzt seit knapp einem halben Jahr in der Verbandsliga aktiv ist, kann der TVH-Coach schon einige Tendenzen aus der Staffel ableiten. „Mit dem OSC Dortmund und Westfalia Hombruch gibt es oben schon zwei sehr starke Teams in dieser Liga. Auch den HTV Hemer sehe ich vorne dabei – zumindest wenn deren Team komplett ist. Aber bei allen anderen Mannschaft, da kann jeder jeden schlagen“, weiß Swoboda um die Dichte der Liga.

Deshalb hat der TVH-Trainer mit seiner Mannschaft auch ein klares Ziel. „Wir wollen Platz vier bis sechs erreichen. Denn dann haben wir mit dem Abstieg nichts zu tun“, sagt Swoboda, der mit seiner Mannschaft nur auf die Rückrunde schaut. Deshalb gibt es beim TV Halingen noch keine Pläne für die Saison 2023/2024. „Es gab bei uns noch keine Gespräche. Die stehen sowohl bei den Trainern als auch bei den Spielern im Januar an. Unsere primäres Ziel ist es gegen Hattingen zu punkten. Und im Idealfall haben wir dann ein ausgeglichenes Punkteverhältnis. Und dann setzen wir uns im Januar zusammen“, erklärt Swoboda. Für ihn ist aber klar, dass es bei einer Vertragsverlängerung nicht entscheidend ist, ob der TV Halingen in der kommenden Spielzeit in der Verbandsliga oder in der Landesliga spielt.

