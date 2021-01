Wechsel geplatzt! Fischer nicht zurück nach Langenholthausen

Langenholthausen Die Hoffnungen auf eine Rückkehr des Abwehrspielers waren groß. Doch in letzter Sekunde funkt ein Ligarivale dazwischen.

Fußball-Landesligist TuS Langenholthausen handelt sich eine Absage ein: Philip Fischer, von der Mayer-Elf als Winterzugang anvisiert, schließt sich ab sofort dem Ligarivalen Rot-Weiß Lüdenscheid an.

Fischer, dessen Bruder Falk das Trikot der Mannschaft vom Düsterloh trägt, sollte die in der Hinrunde häufig wacklige Abwehr der Langenholthausener verstärken und auf der Außenbahn noch für weiteren Druck nach vorne sorgen.

Nach Landesligaaufstieg gewechselt

Philip Fischer wechselte im Sommer 2019 nach dem Landesligaaufstieg zum damaligen Westfalenligisten SG Finnentrop/Bamenohl mit der er nach dem Abbruch in der Corona-Saison in die Oberliga aufstieg. Dort kam er jedoch kaum zum Zug und bat um die Freigabe. Fischer wohnt in Werdohl, wo auch die FSV um den Abwehrspieler buhlte." Philip arbeitet in Lüdenscheid und ist der Aufwand für ihn kleiner, wenn er dorthin wechselt. Es hat sich jetzt so ergeben", sagt Uli Mayer, Trainer des TuS Langenholthausen, der über den geplatzten Wechsel keine bösen Worte verliert. "Das ist völlig in Ordnung so. Er musste eine Entscheidung treffen und die sieht jetzt so aus. Für uns ist das okay", betont der Müscheder.

Die Verantwortlichen aus Langenholthausen halten weiter die Augen nach Alternativen offen, stehen aber nicht unter Zugzwang. "Es wäre schön gewesen, wenn Philip gekommen wäre, weil wir ihn kennen und er uns. Er hätte uns sofort weitergeholfen. Aber zum Glück haben wir auf der Position des linken Verteidigers keine große Not. Wir sind da mit Dominik Guntermann, Patrick Kaminski und Alex Arf sehr gut aufgestellt", erklärt Mayer.

Bislang ein Zugang

Mit Torben Ochs (Sportfreunde Hüingsen) hat der TuS Langenholthausen bereits einen Winterzugang mit defensiver Einstellung verpflichtet, Torhüter Sebastian Beutler vom Schwerter Bezirksligist Geisecker SV steht ebenfalls auf dem Wunschzettel, der noch vor dem Re-Start zum Balver Landesligisten zurückkehren soll. Dieser Transfer ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Beutler verließ, ebenso wie Ochs, erst im Sommer die Grün-Weißen.