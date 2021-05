Neue Sportinseln für Menden, ein neuer Sportpark für Fröndenberg. Investitionen, die sich lohnen werden, findet unser Kommentator.

Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. In diesem wenig schmeichelhaften Satz steckt eine Menge Wahrheit drin, wenn er auf die Situation vieler Sportstätten angewendet wird. Unter der Woche wurden in Menden und Fröndenberg wichtige Entscheidungen getroffen, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass man mit der Zeit geht.

In Menden wurde der Bau der neuen Sportinseln entlang der Laufstrecke zwischen Menden und Bösperde beschlossen. In Fröndenberg ist die Kommune schon einen Schritt weiter.

Der marode Graf-Adolf-Sportplatz ist Geschichte, an dessen Stelle entsteht ein echtes sportliches Aushängeschild für die kleine Stadt. Was dabei besonders wichtig ist: Sowohl in Menden als auch in Fröndenberg profitieren nicht nur Vereine von den Modernisierungsmaßnahmen. Beide Projekte sind für Jedermann.

Für den Breitensportler, der sich nicht einem Verein anschließen möchte, aber auch für den Handballer, Fußballer, Läufer, der die neuen Anlagen in sein Training integrieren kann, um dort eine gewisse Abwechslung in den Alltag zu bringen.

Wegweisende Entscheidungen, die für die Attraktivität der Städte in Zukunft äußerst wichtig werden.

