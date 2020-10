Westfalia Halingen demontiert Unna-Massen

Das war richtig gut: Die Landesliga-Handballer des TV Westfalia Halingen zelebrierten zur Saison-Heimpremiere eine kleine Gala in der Mehrzweckhalle. Die Mannschaft von Sebastian Swoboda gewann mit 28:24 (13:7) gegen die SG Handball Unna-Massen. Und anders als es das Ergebnis vermuten lässt, waren die Ballwerfer aus der Hellwegstadt am Samstag chancenlos.

„Die Mannschaft hat einen glänzenden Job gemacht“, war TVH-Trainer Sebastian Swoboda mächtig stolz auf seine Mitarbeiter. Die steigerten sich gegenüber dem Auftaktsieg vor Wochenfrist beim ASV Hamm 2 noch einmal um einige Prozentpunkte.

Lob für Torhüter-Duo

„Das war in allen Teilen richtig gut. Wir hatten eine sensationelle Torwartleistung mit Rico Witt und Yannick Antoni. Die Deckung hat wieder unglaublich gut gearbeitet. Im Angriff war das auch richtig gut. Unser Matchplan ist aufgegangen, das macht mich schon ein wenig stolz“, gab Swoboda zu. Das dem Coach der Sieg diesmal besonders schmeckte, verschwieg er nicht. „Das wir ausgerechnet ein solches Spiel gegen meinen ehemaligen Klub abliefern, macht mich schon glücklich“, gestand Swoboda.

Zumal der Gegner nach dem eigenen 35:21-Sieg gegen den SuS Oberaden II mit ganz anderen Erwartungen nach Halingen kam.

„Denen ist gar nichts eingefallen“, nahm Swoboda zufrieden zur Kenntnis. Zunächst entwickelte sich eine ausgeglichene Partie in der Mehrzweckhalle. Zwar führte die Westfalia nach acht Minuten durch einen Treffer von Dennis Bichmann mit 3:2. Zu diesem Zeitpunkt sah es nach einem offenen Spiel aus.

Und auch nach 17 Minuten konnte man die spätere Entwicklung noch nicht voraussehen: Alex Bichmann hatte zum 6:3 für die Westfalia getroffen. Das sollte der Startschuss für eine starke TV-Schlussphase in der ersten Halbzeit sein. Innerhalb von elf Minuten zog das Swoboda-Team auf 13:6 davon. Halingen machte deutlich, dass man den Gegner mit leeren Händen auf die Heimreise schicken wollte.

Halingen hält Tempo hoch

In der zweiten Halbzeit sollte sich nichts am Spielverlauf ändern. Die Gastgeber gaben den Ton an und bestimmten die Schlagzahl der Partie. Diese schien für die Mannen aus der Hellwegstadt Unna viel zu hoch. Die Westfalia stockte ihr Torkonto Treffer für Treffer auf. So traf Sören Reichert bereits in der 33. Minute zum 16:8 - der Sieg sollte den heimischen Handballern nicht mehr zu nehmen sein.

In der 44. Minute traf Dennis Bichmann zum 21:12 - jetzt drohtr es ganz heftig zu werden. Aber im Gefühl des sicheren Sieges ließ bei der Westfalia die notwendige Spannung in den Aktionen nach. Die Konzentration ließ bei der Westfalia nach und der Gegner konnte so noch Ergebniskosmetik betreiben. Auch wenn der Halinger Vorsprung bis zur Schlusssirene auf vier Tore zusammen schmolz. Das besondere Mehrzweckhallen-Feeling war auf jeden Fall da.