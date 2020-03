Mit der vielleicht besten Saisonleistung und einem überragenden Rico Witt zwischen den Pfosten gewann Handball-Landesligist Westfalia Halingen das Auswärtsspiel beim TV Olpe, der bis vor wenigen Wochen noch als Titelanwärter zählte, mit 39:32 (15:16).

„Wir haben eine starke Mannschaftsleistung abgeliefert“, lobte der Halinger Trainer Sebastian Swoboda sein Team. „Die Mannschaft wollte unbedingt gewinnen. Einfache Tore waren der Schlüssel zum klaren Erfolg, dennoch haben wir noch zu viele Gegentore erhalten.“

Jeden zweiten Ball gehalten

Ganz großer Rückhalt war der Halinger Torhüter Rico Witt mit mehr als fünfzig Prozent gehaltener Bälle, sowie zwei Siebenmetern gegen den Olper Spielmacher Ossuma Lajnef. Eine wahre Monsterparade zeigte Witt in der 42. Minute als er gegen Ossuma Lajnef, Lars Heinrich und Henrik Ohm parierte und der entnervte Daniel Strack den Ball über den Querbalken knallte. Das war die Vorentscheidung in der Kreissporthalle.

Im zweiten Durchgang hatten die Schützlinge von Sebastian Swoboda alles unter Kontrolle. Die erste Halinger Führung zum 17:16 durch Pascal Richard (31.) war das erste Ausrufezeichen für die Gäste, die einfach im Gesamtpaket mehr PS und Qualität auf die Platte brachten. Mit Dennis Bichmanns Treffer zum 26:21 (44.) und dem Siebenmeter von Max Heinemann zum 29:22 (46.) war die Entscheidung zu Gunsten der Gäste perfekt.

Bestellen Sie hier unseren Menden-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Olpe mit besseren Start

So hatte es zunächst verheißungsvoll für die TVO – Sieben begonnen. Ossuma Lajnef (5./8.) brachte die Hausherren mit 3:1 und 5:2 in Führung. Es deutete alles auf einen Sieg der Schützlinge des Olper Spielertrainers Johannes Krause hin. In der Folgezeit entwickelte sich eine zähe Partie hüben wie drüben mit vielen Einzelaktionen. Ein 13:11-Vorsprung von Johannes Krause (26.) herausgespielt, konnte der TVO durch fahriges Auftreten kurz vor dem Seitenwechsel nicht in die Pause retten.

Der Halinger Spielgestalter Dennis Bichmann verkürzte vor dem Seitenwechsel noch auf 15:16 aus Gästesicht. Die letzten zehn Minuten ließen die Hausherren die Köpfe hängen und kassierten die höchste Heimniederlage in der laufenden Spielzeit.

Das Ergebnis verschlug den Verantwortlichen des TV Olpe die Sprache. Eine wahrlich schwache Vorstellung die sich mit den Leistungen auf dem Parkett deckte.



TV Westfalia Halingen: Witt (1), Swiecznik; Schlotmann (3), Nehm (1), Reichert (5), Ammelt (1), Grote (5), Köhler (1), Dennis Bichmann (9/1), Richard (5), Poth (1), Schwarz (3), Heinemann (4/2).