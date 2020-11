Wie ein Mendener den Kult um Maradona hautnah erlebt

Luigi fährt für eine Mendener Pizzeria Pizza und Nudeln aus. Doch am Mittwochabend wurde sein Beruf zur Nebensache. Als die Nachricht vom Tode der argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona bekannt wurde, zog es den Hönnestädter Tifosi - wie viele seiner Landsleute vor den Fernseher. Gebannt verfolgte er die Nachrichten aus der Heimat über den Tod Maradonas.

„Das ist unter uns Italienern schon ein Thema. Denn viele haben ihn als genialen Fußballer verehrt. Mit 60 ist man auch noch viel zu jung“, ist der Tod des einstigen Weltfußballers auch an Giuseppe Centorrino nicht spurlos vorbei gegangen. Für Centorrino ist klar, dass die Debatten um Maradona noch weiter anhalten würden, wenn aufgrund des Corona Lockdowns nicht alle italienischen Cafés und Kneipen geschlossen. „Hätte man eine Möglichkeit sich zu treffen, würde das Thema gewiss noch an Tempo zunehmen“, so Centorrino. Der dann aber auch nachdenklich wird. „Ich glaube, im Moment gibt es Tote genug zu beklagen“, denkt Centorrino an die unzähligen Opfer der Corona-Pandemie.

Mythos hautnah erlebt

Georg Ismar. Foto: Privat / WP

Warum Diego Maradona bereits zu Lebzeiten zu einem Mythos wurde, erlebte der Mendener Journalist Georg Ismar 2004 während eines Auslandssemesters in Argentinien hautnah mit. „Weil er wie sie war, voller Fehler, ein Mensch mit Höhen und Tiefen, ohne Allüren ein fußballerisches Genie“, sagt Georg Ismar, der heutige Politikchef des Tagesspiegels in Berlin. Für die Westfalenpost blickt er auf Maradona zurück:

„In Argentinien haben sie nach Maradonas Tod sogar zu seinen Ehren in mehreren Stadien das Flutlicht nachts brennen lassen. „Adiós großer Kapitän“, schreibt sein früherer Mitspieler Jorge Valdano. „Sein Fußball hatte keinen Makel und der Mensch war ein Opfer.“ Die Argentinier schätzen Lionel Messi, aber Maradona verehren sie. Weil er war wie sie, voller Fehler, ein Mensch mit Höhen und Tiefen, ohne Allüren ein fußballerisches Genie. Und der sie verzückte und beglückte. Der aus ärmsten Verhältnissen kam und nicht nur Argentinien zum Weltmeistertitel 1986 führte, sondern den SSC Neapel, den Verein aus dem verarmten Süden auch zum ersten italienischen Meistertitel. Er hat definitiv gelebt. Argentiniens Staatspräsident Alberto Fernández kündigte sofort nach der Todesnachricht eine dreitägige Staatstrauer an.

Eigene Religionsgemeinschaft

Es spielen sich unglaubliche Szenen ab. In einer langen Schlange zogen die Fans am Sarg vorbei, der im Präsidentenpalast aufgebahrt wurde. Der Sarg war mit einer argentinischen Flagge und seinem berühmten Trikot mit der Nummer 10 geschmückt worden. Viele trugen ebenfalls Trikots mit der Nummer 10, ein Land weint. Danach wurde er auf dem Privatfriedhof Jardín de Bella bei Buenos Aires an der Seite seiner Eltern bestattet. Das Grab wird jetzt eine Pilgerstätte werden. Aber für die Argentinier lebt Maradona ohnehin immer weiter. Es wurde sogar eine eigene „Religionsgemeinschaft“ gegründet, die Iglesia Maradoniana – La Mano de Dios (Die Kirche Maradonas – die Hand Gottes). Er hat sich übrigens folgenden Spruch für seinen Grabstein angeblich erbeten „Gracias a la Pelota“ – „Danke dem Ball“.

An der Beisetzung nahmen nur Angehörige und enge Freunde teil. Zuvor war der Sarg in einem Trauerzug vom Regierungspalast im historischen Zentrum von Buenos Aires zu dem Friedhof gebracht worden. Zahlreiche Fans säumten die Strecke und erwiesen ihrem Idol die letzte Ehre. Auch Argentinien ist schwer von der Corona-Pandemie getroffen aber wenn Maradona stirbt, dann sind Auflagen und Regeln natürlich außer Kraft gesetzt.

Im Kanzleramt vom Tod erfahren

Als die Todesnachricht am Mittwoch kam, saß ich gerade im Kanzleramt und wartete auf die Pressekonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Informationen zu den neuen Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern. Plötzlich zeigten sich alle nochmal die besten Maradona-Videos, etwa wie durchs Münchener Stadion vor einem Spiel gegen den SSC Neapel Life is Life dröhnt und er zu den Rhythmen beim Aufwärmen eine unglaubliche Jongliereinlage mit Fuß, Oberschenkel, Schulter und Kopf hinlegt. „Was interessieren mich irgendwelche Quadratmeterregelungen für Supermärkte, wenn Maradona tot ist, meinte ein Kollege. Eine Freundin hat mir heute aus Buenos Aires eine wunderbare Karikatur geschickt: Sie zeigt Gott im Himmel, eine Hand fehlt, der kleine Maradona im Argentinien-Trikot erscheint an der Pforte, Gott sagt: Herzlich willkommen und Diego gibt ihm die Hand zurück.

Es kamen sofort Erinnerungen an das Jahr 2004 auf, als ich ihn in Buenos Aires erlebte, im Stadion der Boca Juniors. Maradona fiel fast vom Balkon, immer wieder feuerte er mit seinen Armen seine Boca Juniors an. Er wirkte wie aufgeputscht. Das Stadion bebte, alle riefen: „Dale Boca“. Genau in der Mitte des spektakulärsten Stadions der Welt, der Bonbonera (Pralinenschachtel), hatte er seine Loge. Ich war da gerade wegen eines Auslandssemesters.

Um das Stadion herum im alten Arbeiterviertel gibt es überall haushohe Maradona-Wandmalereien, mit ihm wahlweise im gelb-blauen Boca-Trikot oder im blau-weißen Nationaltrikot Argentiniens. Damals kaufte ich ein Poster aus altem Papier, es zeigt Maradona mit Anfang 20 im Dress von Boca Juniors auf orangenem Hintergrund. Sei es auf Auslandsstationen in Rio de Janeiro oder später wieder zurück in Berlin, das Poster kam immer mit und hängt heute wieder in Berlin.

Reportage für WP geschrieben

Für Boca spielte er bis 1982, bevor er zum FC Barcelona wechselte – und sein erstes Spiel ausgerechnet beim SV Meppen machte. Wenige Tage nach diesem Stadionbesuch im Jahr 2004 dachte Argentinien schon einmal: Der Gott geht. Wegen Blutdrucks, Atemnot und einer Lungenentzündung wurde er in eine Klinik in Buenos Aires eingeliefert. Ich schrieb damals eine Reportage für die Westfalenpost, wie tausende Menschen vor der Klinik den Rosenkranz für ihn beteten. Er überlebte und erholte sich bei seinem Freund Fidel Castro in Kuba.

Seine beiden berühmtesten Tore schoss er im WM-Viertelfinale 1986 gegen England. Die laufen jetzt in Argentinien rauf und runter. Von dem Tor mit den ganzen ausgespielten Engländern habe ich noch ein Daumenkino. Und dann ist da ja die Hand Gottes. Der 1,65 Meter kleine Maradona stieg zum Kopfball hoch und erzielte gegen Torhüter Peter Shilton das 1:0. „Es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes“, sagte er danach.