Wintereinbruch: Fußballer haben am Wochenende frei

Hier wird kein Fußball gespielt: Der Fußballkreis Arnsberg hat den Spieltag abgesagt, am Düsterloh in Langenholthausen ist auch nicht an Spielen zu denken.

Menden/Balve Alle Spiele am Wochenende sind in den Fußballkreisen Iserlohn und Arnsberg abgesagt worden

Der Wintereinbruch zu Beginn der vergangenen Woche hat auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb am Wochenende. Im Fußballkreis Arnsberg, in dem die Teams aus Balve auflaufen, hat bereits am Freitagmorgen alle Spiele auf Kreisebene abgesagt. somit werden weder die SG Holzen/Eisborn am Freitagabend (gegen die SG Grevenstein/Hellefeld/Altenhellefeld), noch am Sonntag der TuS Langenholthausen II (gegen den FC Neheim-Erlenbruch), die SG Beckum/Hövel/Mellen (beim TuS Oeventrop) oder die SG Balve/Garbeck (gegen die SG Herdringen/Müschede) finden statt.

In der Fußball-Landesliga 2 sollte der BSV Menden am Freitagabend gegen den FC Arpe-Wormbach spielen. Offiziell war die Partie am Donnerstagabend noch offen, BSV-Trainer Kevin Hines glaubt aber nicht so recht daran, dass gespielt wird: „Die Chancen gehen gegen null“, beziffert Hines die Chancen auf das letzte Heimspiel des Jahres als sehr gering. Das Parallelspiel zwischen dem SV Ottfingen und dem FSV Gerlingen wurde bereits abgesagt. Staffelleiter Dirk Potthöfer wird sich noch entscheiden, ob er den Spieltag komplett absagt oder die Partien, die stattfinden können, austragen lässt. Sollte das Wetter wieder wärmer werden, könnte zumindest der kommende und letzte Spieltag, der für Sonntag, 10. Dezember, angesetzt ist, noch ausgetragen werden. Vorteil für den BSV Menden: Durch den Ausfall können sie direkt zur Weihnachtsfeier übergehen.

Auch im Max-Becker-Sportpark in Lendringsen liegt eine dünne Schneeschicht. Der Fußballkreis Iserlohn hat ebenfalls alle Spiele abgesagt. Foto: Tim Cordes / WP

Seit Mittwoch haben bereits die Bezirksliga-Fußballer der Sportfreunde Hüingsen Gewissheit, was ihren Rückrundenauftakt beim SuS Langscheid/Enkhausen angeht. Staffelleiter Michael Ternes hat den gesamten Spieltag abgesetzt und für Ostermontag neu angesetzt.

Ich habe am Donnerstagnachmittag einen Anruf bekommen, dass das Spiel abgesagt wird. Robbi Hanbücken, Trainer der Fußballerinnen des SV Oesbern

Im Bereich der Kreisligen sind am Donnerstagnachmittag von den Kommunen Hemer und Iserlohn alle städtischen Sportanlagen für das kommende Wochenende gesperrt worden. „Tagsüber taut es, es soll aber Minusgrade geben. Dadurch entsteht auf den Sportplätzen eine Eisschicht“, erklärt das Iserlohner Sportamt gegenüber dem IKZ. Das ist für die Verantwortlichen Grund genug gewesen, um den kompletten Spieltag am Nachmittag abzusetzen und für Ostermontag, 1. April, neu anzusetzen.

Betroffen sind aus Mendener Sicht die Spiele der Sportfreunde Hüingsen II bei den SF Oestrich, das Auswärtsspiel des VfL Platte Heide beim VTS Iserlohn, sowie die Heimspiele des BSV Lendringsen gegen Holzpfosten Schwerte und der DJK Bösperde gegen Vatanspor Hemer. Die Stadt Menden wird am Freitagmorgen über eine Sperre der Plätze im Stadtgebiet entscheiden, sodass dort auch kein Trainingsbetrieb mehr möglich wäre. „Ein Mitarbeiter fährt dann über die Plätze und danach wird entschieden“, erklärt Vanessa Wittenburg, Pressesprecherin der Stadt Menden.

Klarheit haben auch die Westfalenliga-Fußballerinnen des SV Oesbern. „Ich habe am Donnerstagnachmittag einen Anruf aus Ostbevern bekommen, dass dort nicht gespielt werden kann“, erklärte Robbi Hanbücken, Trainer der Oesberner Frauen. Damit gehen die Fußballerinnen vorzeitig in die Winterpause. „Wir werden es jetzt ruhig angehen lassen und uns erstmal ausruhen. Dann bereiten wir uns auf die Hallen-Kreismeisterschaften vor“, freut sich Hanbücken über mehr Regenerationszeit für sich und seine Mannschaft.

