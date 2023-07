Wochenende in Menden und Balve: Testspiele und großes Tennis

Menden/Balve. Der BSV Menden und die SF Hüingsen prüfen ihre Form. Unterdessen stehen am TV die Tour de France und das Tennisturnier von Wimbledon im Fokus.

An diesem Wochenende rollt weiter der Ball. Testspiele sind angesagt. Vorm TV sind Tennis und Radsport gefragt. Doch auch selbst sportlich betätigen sollte man sich in Menden und Balve immer. Diese Ideen könnten sich lohnen.

1.Die Tour de France

Das größte Radsportevent der Welt zieht seine Zuschauer auch in diesem Jahr wieder in seinen Bann. Vor allem der Kampf um den Sieg und das Gelbe Trikot zwischen Vorjahressieger Jonas Vingegaard und dem zweifachen Sieger Tadej Pogacar ist spannend wie lange nicht mehr. Seien sie dabei, wenn auf den wichtigen Bergetappen eine Vorentscheidung fallen könnte.

2.Neustart für die Westfalia

Nach dem Abstieg aus der Handball-Verbandsliga sollen in dieser Saison die Uhren für Landesligist TV Westfalia Halingen wieder anders ticken. An diesem Sonntag steht für das Team von Trainer Kai Harbach das erste Testspiel in Castrop-Rauxel an.

3.Eine Fahrradtour machen

Am Wochenende wird es wettertechnisch angenehm. Die Bedingungen sind ideal für eine Fahrradtour mit der ganzen Familie. In Menden und Balve gibt es viele Strecken, die sich dafür anbieten. Aber auch regional ist beispielsweise der Ruhrtal-Radweg wärmstens zu empfehlen.







4.Der Fußball rollt schon wieder

Nach der Saison ist vor der Saison. Das könnte das Motto der heimischen Fußballer in diesen Tagen sein. Bereits in der vergangenen Woche sind viele Mendener und Balver Teams in die Testspiele gestartet. Und auch in diesem Wochenende rollt wieder der Ball. Im Blickpunkt sind dabei Landesligist BSV Mende, der am Sonntag um 13 Uhr den Werler Bezirksligisten SV Hilbeck empfängt und die Bezirksliga-Fußballer der Sportfreunde Hüingsen, die am Sonntag um 15 Uhr den Landesligisten SV Mühlhausen-Uelzen empfangen.

5. Das Finale von Wimbledon

Das größte Tennisturnier der Welt läuft in diesen Tagen auf Hochtour. Beim dritten Grand Slam des Jahres im Londoner Vorort Wimbledon fliegt der Filzball auf Rasen. Am Samstag und Sonntag stehen die Finalspiele im Einzel bei den Damen und Herren an. Mit dabei ist bei den Herren auch noch Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic. Gewinnt er seinen 24. Major-Titel?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden