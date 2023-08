Wochenende: Mendener Sportprogramm platzt aus allen Nähten

Menden/Balve. Sauerlandcup, Josef-Kaderhandt-Waldlauf oder doch ein Ausflug ins Huckenohl? Im Mendener Lokalsport herrscht die Qual der Wahl.

Wenn man im Mendener und Balver Lokalsport buchstäblich den Wald vor lauten Bäumen oder eher vor lauter Hand- und Fußbällen nicht mehr sehen kann, dann kann es sich nur um das eine Wochenende im Jahr handeln, an dem derSauerlandcup der SG Menden Sauerland, derJosef-Kaderhandt-Waldlauf des Marathon-Clubs Menden und parallel noch die Spieltage in den Landes-, Bezirks- und Kreisligen im Fußball laufen.

1.Die besten Junghandballer

Von Freitag bis Sonntag findet der Sauerlandcup der SG Menden Sauerland statt. Dabei handelt es sich um das größte Jugendhandballturnier der Region. Unter dem Motto „Hier spielen die Besten“ haben die Wölfe unter Turnierorganisator Raimund Giacuzzo 64 hochklassige männliche und weibliche A- und B-Jugendmannschaften nach Menden geholt. Seien Sie dabei, wenn am Sonntag die vier Siegerteams ausgespielt werden und die Stars der Zukunft ihre Visitenkarte abgegeben haben.

2.Laufen, laufen, laufen

Am Samstag ab 9 Uhr findet in der Mendener Waldemei der Josef-Kaderhandt-Waldlauf des Marathon-Clubs Menden statt. Der Startschuss fällt im Bürgerbad Leitmecke statt. Das Orgateam um den Vorsitzenden Hans-Jürgen Kasselmann, den 2. Vorsitzenden Johannes Franke und Event-Organisator Janosch Schroeder haben ein großes und starkes Teilnehmerfeld an den Start gebracht. Für das Catering ist ausreichend gesorgt.

3.Der Knaller im Huckenohl

Die Landesliga-Fußballer des BSV Menden haben am Sonntag um 15.30 Uhr ein Heimspiel gegen die SpVgg Hagen 11. Auf dem Nebenplatz des Huckenohlstadions ist der Gegner ein unmittelbarer Konkurrent im Kampf um den Westfalenliga-Aufstieg.





4.Ohl-Kicker auf Reisen

Nach der 0:2-Niederlage gegen den SuS Langscheid/Enkhausen haben die Sportfreunde Hüingsen jetzt ihr zweites Saisonspiel in der „Bundesliga des Sauerlandes“, der Bezirksliga 4, vor sich. Am Sonntag ist die Mannschaft von Benny Huygens um 15 Uhr beim TuRa Freienohl zu Gast.

5.Kreisliga A am Sonntag

Die Mendener und Balver Teams sind am Sonntag im Einsatz. Genießen Sie die Sonne und die Spiele.

