Tipps Wochenendtipps: „Menden läuft“ an diesem Sonntag

Menden. Laufsport bei heißen Temperaturen ist an diesem Wochenende in Menden und Balve angesagt. Aber auch die Junioren-Fußballer sind im Einsatz.

An diesem Wochenende blickt der heimische Sport auf den7. Menden Citylauf des Marathon-Club Menden. Aber auch sonst gibt es einige sportliche Höhepunkte.

1.Citylauf mit 1000 Aktiven

„Menden läuft“, heißt es an diesem Sonntag, 18. Juni, wenn der Marathon-Club Menden zu seinem 7. Menden Citylauf einlädt. Bereits im vergangenen Jahr war das Event stark besucht und ein voller Erfolg. Doch dieses Mal könnte es noch eine Steigerung geben, wie Janosch Schroeder, Chef-Organisator vom MCM im Gespräch mit der Westfalenpost vor einigen Tagen verriet. Denn der Teilnehmerrekord wird mit großer Sicherheit gebrochen. Bereits mehr als 1000 Läuferinnen und Läufer werden in verschiedenen Konkurrenzen an den Start gehen. Los geht es bereits um 9 Uhr mit dem Start des Halbmarathons. Seien Sie als Sportler oder Zuschauer dabei und unterstützen Sie dieses Familienevent!

2.Schnüren Sie die Laufschuhe

Wer sich für den Menden Citylauf nicht fit genug gefühlt, sollte vielleicht daran arbeiten. Schnüren Sie die Laufschuhe und dann reicht es vielleicht für das nächste MCM-Event den 39. Josef-Kaderhandt-Waldlauf am Samstag, 19. August.

3.Auf zwei Rädern unterwegs

Am Wochenende wird es wettertechnisch durchweg sommerlich. Die Bedingungen sind ideal für eine Fahrradtour mit der ganzen Familie. Bei warmen 30 Grad kann eine Kugel Eis bei einem Zwischenstopp für eine willkommene Abkühlung sorgen.







4.Dem TC Menden folgen

Für die Herren des TC Menden geht es in der Tennis-Südwestfalenliga bereits um alles. Nach drei Spieltagen steht die Mannschaft um Mannschaftsführer Benedikt Biernat mit nur einem Sieg und zwei Niederlagen auf einem Abstiegsplatz. Beim Schlusslicht Siegener SC muss daher am Sonntag um 10 Uhr dringend ein Erfolg her.

5.Jugendfußball vom Feinsten

Mendens Jugendfußballer kämpfen an diesem Wochenende beim SV Oesbern auf dem Habichtsportplatz um die Stadtmeisterschaften. Los geht es Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr.

6.Der Sprung ins kühle Nass

Wem es zu heiß wird, der kann im Mendener Bürgerbad Leitmecke schwimmen gehen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden