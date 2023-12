„Wölfe“ fiebern dem Junior Sauerland-Cup entgegen

Menden Hochklassige C-Jugend-Teams treten am 6. und 7. Januar 2024 in Menden an. Großes Turnier wird dank Leader-Förderung grüner.

Dass in Menden der Start ins neue Jahr ganz im Zeichen des Handballs steht, ist schon eine liebgewordene Tradition. Am 6. und 7. Januar 2024 lädt die SG Menden Sauerland Wölfe zum Junior Sauerland-Cup ein. 40 Mannschaften der weiblichen und männlichen C Jugend suchen dann in sechs Mendener Sporthallen ihren Champion. Die letzten Details zum Turnier wurden am Mittwoch in einem Gespräch im Autohaus Rosier, einem der Hauptunterstützer des Turniers, bekannt.

Große Talente werden zu Handball-Nationalspielern

Dass der Junior Sauerland-Cup kein alltägliches Turnier ist, wurde im Sommer deutlich, als die U21-Auswahl des Deutschen Handballbundes Weltmeister wurde. Spieler des Weltmeisterteams wie Renars Uscins von Hannover-Burgdorf, Christian Wilhelm von Bayer Dormagen, Max Beneke vom VfL Potsdam oder Sören Steinhaus von TuSEM Essen haben die ersten Schritte auf der Handball-Erfolgsleiter ja beim Junior Sauerlandcup gemacht. „Das ist schon eine schöne Geschichte“, ist nicht nur Turnierchef Raimund Giacuzzo gespannt, welche Talente in diesem Jahr ihren Weg in die große Handballwelt beim Junior Sauerland-Cup beginnen werden.

Der Hönnestädter lenkt dann den Blick auf das Teilnehmerfeld. „Das ist wieder erstklassig besetzt“, freut sich Giacuzzo über die Zusage von 24 Teams der männlichen C-Jugend und 16 Mannschaften der weiblichen C-Jugend. Wobei er allerdings auch bei der weiblichen C-Jugend einige Absagen hinnehmen musste. „Parallel zum Junior Sauerland-Cup läuft auch der Deutschland-Cup für die weibliche B-Jugend der Landesverbände. Es mussten dann Mannschaften bei uns absagen, weil sie Spielerinnen an den Verband abstellen mussten“, so Raimund Giacuzzo. So mussten Teams aus Köln und aus Hamburg-Nord ihre Teilnahme stornieren.

Das Teilnehmerfeld männliche C Jugend: Füchse Berlin, SC Magdeburg, THW Kiel, SG Menden Sauerland Wölfe, HC Empor Rostock, Mecklenburger Stiere Schwerin, 1. VfL Potsdam, JSG Balingen/Weilstetten, VfL Horneburg, MT Talents, TSV Burgdorf, HC Erlangen, HLZ Friesenheim-Hochdorf, VfL Eintracht Hagen, HLZ Ahlen, LiT 1912 Nordhemmern, Bonner JSG, JSG Köln, TuSEM Essen, TSV Bayer Dormagen, VfL Gummersbach, KSV Eintracht Baunatal, Team Luxemburg, TV Bissendorf-Holte weibliche C Jugend: SG Menden Sauerland Wölfe, HLZ Ahlen, VOC Amsterdam, Borussia Dortmund, Thüringer HC, Turnerschaft St. Tönies, HSV Solingen-Gräfrath, VfL Bad Schwartau, Buxtehuder SV, MTV Lübeck, Bergischer HC, TV Aldekerk, Peiner SG 04, Team Luxenburg, SV 64 Zweibrücken, Handewitter SV

Das schmälert bei den Verantwortlichen der „Wölfe“ die Freude auf das Turnier keinesfalls. Es gibt auch diesmal wieder Klubs, die erstmals den Weg nach Menden auf sich nehmen. So wie die männliche C-Jugend der JSG Balingen/Weilstetten. „In Baden-Württemberg eine ganz große Nummer“, weiß Raimund Giacuzzo zu berichten. Gespielt wird bei der männlichen C-Jugend in vier Gruppen zu sechs Mannschaften. Die weibliche C-Jugend startet in der Vorrunde mit vier Gruppen zu vier Mannschaften. Die Sieger der Vorrunden-Gruppen qualifizieren sich für die Finalrunde. In den Endspielen treten dann die Sieger der Halbfinals gegeneinander an. Dass beim Sauerland-Cup auch immer die besten Schiedsrichter vor Ort sind, dafür wird auch diesmal Thorsten Kurzawe sorgen. Der Hönnestädter wird auch den Finaltag in der Kreissporthalle moderieren.

Turnierbüro an der Gesamtschule

Neben dem sportlichen Teil nimmt auch die Logistik einen großen Platz ein. „Das Turnierbüro ist wie immer beim Junior Sauerland-Cup in der Gesamtschule Am Gelben Morgen zu finden. Dort werden auch viele der jungen Handballer in den Klassenzimmern übernachten“, so Raimund Giacuzzo. Einige Handballfreunde ziehen auch an diesem Wochenende die Übernachtung in Hotels und Pensionen vor.

Junior Sauerlandcup in sechs Sporthallen Gespielt wird beim Junior Sauerlandcup in sechs Mendener Sporthallen. Es handelt sich um die Kreissporthalle, die Walramhalle, die Mehrzweckhalle Halingen, die Sporthalle Bösperde, die Sporthalle Platte Heide und die Sporthalle der Realschule (ehemals HGG-Halle).

Und dann steht natürlich auch die Premiere von der „Junior Sauerland-Cup wird grün“ bevor. Denn die „Wölfe“ sind sich auch ihrer Verantwortung für die Umwelt bewusst. Im Rahmen des Leader-Projektes will man den Sauerland-Cup nachhaltiger gestalten. So haben die „Wölfe“ errechnet, dass ein Sauerland-Cup einen CO₂-Ausstoß von 32 Tonnen verursacht. Deshalb will man Schritt für Schritt genau da aktiv werden. So gibt es einen Shuttle-Service, der die Mannschaften zwischen den einzelnen Sporthallen hin und her transportiert. Dann wurden Mehrweggeschirr und Besteck angeschafft. Die Mülltrennung wird ein großes Thema sein. Regionale Produkte werden angeboten. Und dann wird es kein Feuerwerk mehr zum Abschluss geben. Stattdessen wird eine Laser-Show für das Ambiente bei der Siegerehrung sorgen.

Die Mädchen des 1. VOC Amsterdam treten an, ihren Vorjahresteitel beim Junior-Sauerland-Cup zu verteidigen. Foto: Joshua Kipper / WP

Der Junior Sauerland-Cup ist der Anfang auf dem Weg zum Sauerland-Cup der Zukunft. Der 2024 auch schon international ist. Denn der luxemburgische Verband ist bei Jungen und Mädchen mit jeweils einem Team vertreten. Und bei der weiblichen C-Jugend ist Titelverteidiger 1. VOC Amsterdam auch wieder dabei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden