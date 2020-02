Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Yogareisen: Zypern und Korfu

Menden. Mit ihrem Studio „green spirit“ reist Gudrun Kübber auch gerne. So geht es am 10. bis zum 17. Mai für Interessenten nach Zypern – ganz unter dem Motto „Eine göttliche Zeit“. Gemeinsam mit der Yoga-Lehrerin und Natalie Lübke-Rüschenbaum wird Aphrodites Goldstrand besucht. In diesem besonderen Urlaub bietet Kübber auch die Möglichkeit, Aqua-Yoga kennenzulernen.

Im Herbst, vom 19. bis zum 26. September, geht es für eine Woche nach Korfu. „Die Leichtigkeit des Seins“ betitelt das Studio sein Reiseangebot. Im Ouranos Club gibt sie ihre Yoga-Kurse dann am Strand – in der passenden Atmosphäre. Etwas über 800 Euro bezahlen Interessierte für eine der Reisen. Nähere Informationen sind auch auf der Website www.menden-yoga.de zu finden.