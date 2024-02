SG Menden Sauerland: Rückkehrer und Routinier kommen

Menden Ex-Jugendspieler kehrt zurück. Erfahrung kommt vom Ligarivalen aus Hamm

Die Oberliga-Handballer der SG Menden Sauerland planen weiter an ihrem Kader für die kommende Saison. Nach Lukas Niebuhr, der bekanntlich aus Letmathe in den Wolfsbau wechselt, sind nun zwei weitere Spieler verpflichtet worden. Einer davon ist in Menden noch bestens bekannt.

Mit der A-Jugend der Wölfe spielte Simon Skupin in der Junioren-Bundesliga. Doch im Seniorenbereich ging es für ihn zum damaligen Oberligisten HSG Gevelsberg-Silschede, die inzwischen in der Verbandsliga zu den Rivalen der DJK Bösperde gehört. Dort ist der inzwischen 22-Jährige ein absoluter Leistungsträger auf Rechtsaußen und konnte bereits einige Erfahrungen im höherklassigen Amateurbereich sammeln. „Simon ist in Menden ein bekanntes Gesicht und hat mit dem 2000er-Jahrgang in der A- Jugend-Bundesliga schon mal in Menden gespielt. Aktuell zählt er zu den Top-Torschützen in der Verbandsliga auf der Rechtsaußen Position bei der HSG Gevelsberg-Silschede“, freut sich Tobias Schulte, Vorstandsmitglied der Wölfe, über die Rückkehr des Talents.

Mehr zum Thema

Nach dem Abgang von Marcel Tarlinski, der die Wölfe bekanntlich nach der Saison in Richtung seines Heimatvereins TuS Bommern verlassen wird, hat die SG Menden Sauerland auch einen erfahrenen Spieler geholt, um die junge Mannschaft zu führen. Vom ASV Hamm Westfalen kommt mit Fabio Runkel ein erfahrender Allrounder ins Team der Wölfe, der auch eine Alternative auf der Kreisläufer-Position sein kann, bei der in dieser Saison Handlungsbedarf herrscht, da einzig Patrick Müller am Kreis eingesetzt werden kann. „Fabio hat in der Jugend im linken Rückraum gespielt, deckt im Abwehrzentrum und bekleidet aktuell im Angriff die Kreisposition. Als Führungsspieler wird er der gesamten Mannschaft guttun und den Kader, ebenso wie Simon weiter verstärken“, ist Tobias Schulte überzeugt.

Freitag noch Gegen-, nächste Saison dann Mitspieler: Tim Brand (links) und Fabio Runkel (rechts). Foto: Dietmar Reker

Bevor die neuen Spieler das Wölfe-Trikot tragen, muss jedoch erst einmal die aktuelle Saison beendet werden. Dort geht es am Freitagabend zum Auswärtsspiel beim ASV Hamm Westfalen II, die Chance also für die Wölfe-Fans, sich ein erstes Bild von ihrem zukünftigen Spieler zu machen. Für die SG das Aufeinandertreffen mit Vergangenheit und Zukunft, wird ASV-Trainer Ralf Heinemann, der bereits Vorgänger von Andy Palm bei den Wölfen war, nach der Saison dessen Nachfolger.

Ich erinnere mich noch an das Hinspiel als wir kurz vor Ende zehn Minuten nicht getroffen haben, weil Jan Wesemann einfach mal das Tor vernagelt hat. Andy Palm, über die Hammer Stärken

Sportlich ist es buchstäblich ein Duell auf Augenhöhe, haben beide Teams 17:11-Punkte und teilen sich den fünften Tabellenplatz. Das Hinspiel endete - natürlich - unentschieden. „Wir werden sowohl in der Abwehr als auch in der Offensive gefordert werden. Ich erinnere mich noch an das Hinspiel als wir kurz vor Ende zehn Minuten nicht getroffen haben, weil Jan Wesemann einfach mal das Tor vernagelt hat“, sagt Andy Palm. Die Hammer stellen mit 481 geworfenen Toren die mit Abstand beste Offensive, aber mit 435 Gegentreffern auch die viertschlechteste Abwehr. Dennoch sind das Ziel auch dieses Mal zwei Punkte. „Wir fahren natürlich da hin, um zu gewinnen. Wir haben ja auch gerade einen ganz guten Lauf“, betont Palm, der das Hammer Spiel in der vergangenen Woche seziert hat, um sich auf die Besonderheiten im Training vorzubereiten.

Wieder dabei sein wird Tim Brand, der vergangene Woche beim Sieg gegen den TSV Hahlen noch fehlte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden