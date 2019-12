Kamp-Lintfort. Im Derby der Fußball-Landesliga am Samstagnachmittag hat sich TuS Fichte Lintfort gegen den SV Sonsbeck mit 1:0 durchgesetzt.

1:0! Serra lässt Fichte Lintfort gegen SV Sonsbeck jubeln

Nikola Serra hat Fichte Lintfort im letzten Pflichtspiel des Jahres 2019 jubeln lassen. Der Offenspieler erzielte im Derby der Fußball-Landesliga am frühen Samstagabend gegen den SV Sonsbeck mit einem schönen Heber über Gäste-Torsteher Tim Weichelt hinweg das 1:0 (1:0)-Siegtor. „Drei Punkte und Derbysieger - mehr ist nicht möglich“, erklärte der Siegtorschütze nach einem umkämpften Treffen, das letztlich vor gut 300 Zuschauern, die Starkwind und Regen an der Franzstraße getrotzt hatten, einen verdienten Sieger fand.

„Ich habe viel Leidenschaft gesehen und viel Wille gespürt“, lobte Fichte-Trainer Sven Schützek seine Mannschaft. Sein Sonsbecker Kollege Heinrich Losing konstatierte enttäuscht: „In der ersten Halbzeit hätten wir die Partie entscheiden können, danach haben wir den Faden verloren. Fichte hat sich gut reingekämpft und nicht unverdient gewonnen.“

Halbzeit eins lief aus Lintforter Sicht ideal. Sonsbeck startete mit jener Elf, die gegen Meerbusch II in Halbzeit zwei aus einem 0:1 noch ein 3:1 gemacht hatte, vergab aber gute Torchancen. Die beste hatte Alexander Maas, der freistehend an Fichte-Torhüter Marian Gbur scheiterte (38. Min.). Das stand es allerdings schon 1:0 für die Lintforter. Nikola Serra, der mit Angriffsspitze Julian Thiel und Spielmacher El-Houcine Bougjdi die Offensive gebildet hatte, setzte sich nach einem Steilpass von Bougjdi gegen Innenverteidiger Robin Schoofs durch und überwand SVS-Torsteher Weichelt per Heber.

Nach der Pause hatte Fichte das Geschehen laufstark und einsatzfreudig besser im Griff. Es gab auch gute Chancen, auf 2:0 zu stellen. Nikolas Serras Querpass verfehlte Stefan Kapuscinski, der frei im Sonsbecker Strafraum einschussbereit gewartet hatte (48.). Dann gab es noch einen doppelten Pfostentreffer: Erst hatte Julian Thiel, im Nachsetzen El-Houcine Bougjdi Pech (61.).

Die Sonsbecker waren zwar noch im Spiel, kamen aber über allenfalls halb-gefährliche Standardchancen nicht mehr hinaus. Während die Lintforter den Derbysieg und nun erreichte 25 Pluspunkte im Mannschaftskreis lautstark feierten, schlichen die Gäste geknickt vom Platz. Trainer Losing: „Wir haben in der Hinrunde ein paar Punkte zu wenig eingefahren. Es bleibt noch viel Arbeit.“

Fichte Lintfort: Gbur - Lenders, Tenbruck, Poschmann – von Radecke, Katendi (58. Ring) - Kapuscinski (90.+5 Oba), Bougjdi, Serra (70. Leimbach), Rume – Thiel.

SV Sonsbeck: Weichelt – Meier, Werner, Schoofs, Leurs - K. Keisers, Terfloth (66. Terlinden), Pütz, A. Maas (70. Fuchs) - Gizinski, Geurtz (75. Canpolat).

Tor: 1:0 Serra (20.).

Schiedsrichter: Ramon Leon Falke (SV Straelen).

Zuschauer: 300.

So geht es weiter: Holzheimer SG - Fichte Lintfort (8. Februar, 16 Uhr), SV Sonsbeck - SC Kapellen-Erft (9. Februar, 15 Uhr).