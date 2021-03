2:3! Moerser SC muss Bundesliga-Rückkehr wohl verschieben

Am Ende enttäuscht Trainer Hendrik Rieskamp vom Moerser SC in einer Auszeit.

Moers Nach der 2:3-Heimniederlage gegen den TuS Mondorf dürfte die Rückkehr des Moerser SC in die Volleyball-Bundesliga auf Eis gelegt sein.

Der Traum von der sportlichen Rückkehr in die Volleyball-Bundesliga ist für den Moerser SC fünf Spieltage vor Saisonende wohl geplatzt. Im Heimspiel gegen den TuS Mondorf am Samstagabend kassierte das Team von Trainer Hendrik Rieskamp trotz einer guten Leistung mit einem knappen 2:3 (20:25, 25:19, 25:22, 20:25, 18:20) eine erneute Heimniederlage. Der MSC fährt nun mit sechs Pluspunkten Rückstand am kommenden Samstag zum Spitzenspiel beim SV Lindow-Gransee. Der Tabellenführer setzte sich parallel gegen den PSV Neustrelitz mit 3:0 durch.

Trainer Hendrik Rieskamp vertraute auf seine Start-Sechs nebst Libero Andre Illmer, die sich zuletzt mit 3:1 über den PSV Neustrelitz behauuptet hatte. Doch die Bonner Gäste erwischten in einem durchweg spannenden und auf ordentlichem Niveau laufenden Duell auf Augenhöhe den besseren Start. Der MSC spielte bis zum 16:16 gut mit, verlor dann aber nach einer kleinen Fehlersalve den Faden. Nils Becker und Nico Wegner fanden auf Mondorfer Seite immer wieder die Lücke im mäßigen Moerser Block.

Moerser SC steigert sich im zweiten und dritten Satz

Wie vor einer Woche zeigten sich die Gastgeber im zweiten Durchgang aber konzentrierter. Block und Abwehr steigerten sich, am Netz sorgte vor allem Chris Carter für wichtige Punkte. Ein Schmetterball von Marvin Prolingheuer, der vom Mondorfer Block ins Aus flog, sorgte mit dem 25:19 für den Gleichstand.

Das steigerte auf Moerser Seite das Selbstvertrauen. Im dritten Satz zog der MSC zwar erst bei 18:17 davon und erspielte sich dann aber zügig vier Satzbälle. Die dritte Möglichkeit nutzte Mittelblocker Veit Bils über die Angriffsmitte zum 25:22. Die Chance auf drei Heimpunkte war also gegeben.

Sechster Matchball für Mondorf sitzt

Doch der vierte Satz lief unrund. Zweimal holte der MSC zwar einen Vier-Punkte-Rückstand auf. Knackpunkt waren dann jedoch vier verstellte Bälle in Serie von Zuspieler Jonas Hoppe bei 15:16-Rückstand. Statt des Ausgleichs hieß es 15:17. Mondorf profitierte von weiteren Fehlern, setzte sich auf 21:16 ab und versenkte den zweiten Satzball durch Lukas Kopfer zum 25:20.

Im Entscheidungssatz führten die Moerser 9:7 und 13:12, doch die Mondorfer schienen nun stets eine Antwort auf die MSC-Aktionen zu wissen. Nach 2:16 Stunden verwerteten die Gäste dann ihren sechsten Matchball zum 20:18. "Es fehlten bei uns ein oder zwei Elemente. Wir haben es einige Male versäumt, Bälle zu killen, wenn die Chance dazu da war. Deshalb war Mondorf am Ende die zwei Punkte besser", befand ein hörbar enttäuschter MSC-Cheftrainer Hendrik Rieskamp.

MSC-Start-6: Carter, Klingner, Prolingheuer, Bils, Salimi, Schattenberg – Libero: Illmer; eingewechselt: Hoppe, Wagner, Ihde.