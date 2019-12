2:6! Trainer Schützek kritisiert Fichte Lintforts Spieler

Kamp-Lintfort. In der Fußball-Landesliga ist Fichte Lintfort mit einem derben 2:6 beim 1. FC Mönchengladbach in die Rückrunde gestartet.

Der Rückrundenstart in der Fußball-Landesliga ging für Fichte Lintfort beim 1. FC Mönchengladbach gründlich in die Hose. Nach dem derben 2:6 (0:4) übte Trainer Sven Schützek Kritik: „Gerade in der ersten Halbzeit hat bei einigen Spielern die Einstellung nicht gestimmt. Es muss unser Anspruch, stets das Bestmögliche zu bringen. Sonst können wir uns fünfzig Kilometer Anfahrt und ein Spiel in der Kälte auch schenken.“

Lediglich in der Startphase waren die Gäste im Spiel. Zwei flinke Konter verwerteten Leonard Lekaj (15.) und Ken Akiyama (24.) zum 2:0 für die Gastgeber. Vor Ben Venhaus’ 3:0 (30.) reklamierten die Fichte-Spieler ein (ungestraftes) Foulspiel, beim 0:4 durch Vincent Boldt (34.) verteidigten die Gäste ohne Energie.

Vier Gegentore in 19 Minuten

„Wir waren zu weit weg von den Gegenspielern, hatte kaum Zweikampf-Gewinne gegen einen brutal schnellen Gegner“, bilanzierte Trainer Schützek nach vier Gegentreffern binnen 19 Spielminuten. Immerhin gelang nach der Pause ein kleiner Teilerfolg. In der Endphase traf Spielmacher El Houcine Bougjdi zum 1:5 (85.) und 2:6 (89.). Für Gladbach waren noch Marcel Schulz (48.) und Landesliga-Torjäger Oguz Ayan (86.) mit seinem 30. Saisontor zur Stelle.



Durch den erneuten Spielausfall der SV Hönnepel besitzt Fichte weiter sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Ausruhen ist fehl am Platz“, betont Trainer Schützek vor dem Jahresabschluss. Am kommenden Samstag (16.30 Uhr, Franzstraße) kommt der SV Sonsbeck zum Liga-Derby. Das Hinspiel hatten die Lintforter übrigens mit 1:5 in den Sand gesetzt.

In der Winterpause, die nach dem Sonsbeck-Match startet, wird Schützek personell am in der Hinrunde meist zu dünn bestückten Kader feilen: „Wir brauchen einen Stürmer, einen Sechser und einen Innenverteidiger.“ Die Suche und auch einige Gespräche laufen bereits.

Fichte Lintfort: Gbur – Oba (46. da Silva Grasbeunder), Tenbruck, Poschmann, Ring – von Radecke, Serra – Kapuscinski, Bougjdi, Rume – Thiel.