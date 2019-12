5:3! Borussia Veen gewinnt Verfolgerduell beim VfL Repelen

Am Niederrhein. In der Fußball-Bezirksliga schiebt sich Borussia Veen nach dem 5:3 beim VfL Repelen an den Relegationsplatz zwei heran.

In der Fußball-Bezirksliga hat Borussia Veen ein abwechslungsreiches Spiel beim VfL Repelen mit 5:3 (2:2) gewonnen und sich weiter an Relegationsplatz zwei herangeschoben, den aktuell der VfL Tönisberg einnimmt.

Im ersten Durchgang hatte Repelen etwas mehr vom Spiel. Dennoch ging zweimal die Borussia in Führung. Jan Büren (25.) und Julian Meier (35.) schossen die Tore. Franck Sylla (30.) und Yassin Ait Dada (41.) glichen jeweils aus.

Nach dem Seitenwechsel lenkten die Veener das Spiel dann endgültig in ihre Richtung. Dennis Tegeler (47.) und nochmals Meier (59.) trafen zur 4:2-Führung. Marius Gietmann sorgte für die Entscheidung (80.). Das 3:5 von Ozan Sengül in der Schlussminute hatte nur noch statistischen Wert.

„Wenn du fünf Tore kassierst, brauchst du dich nicht zu beschweren, wenn du verlierst“, brachte es Repelens Trainer Sascha Weyen auf den Punkt und ärgerte sich vor allem über die Entstehung dieser Treffer: „Von fünf Gegentoren waren mindestens vier einfach vermeidbar. Die erste Halbzeit habe ich ausgeglichen gesehen, aber mit mehr Chancen für uns. In der zweiten Halbzeit war es nach den unnötigen Gegentoren dann schwer.“

Meerfeld kurz vor Schluss geschlagen

Veens Christian Hauk konnte da ein entspannteres Fazit ziehen: „Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. In der Pause haben wir uns nochmal fokussiert und es danach deutlich besser gemacht.“

FC Aldekerk – FC Meerfeld 2:1 (1:1). Nach dem frühen Rückstand durch ein Tor von Oliver Martens (4.) machte Meerfeld ein gutes Auswärtsspiel. Der Ausgleich durch ein Eigentor von Aldekerks Josef Franke war folgerichtig (27.). Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit großen Lücken in der Defensive und guten Chancen in der Offensive auf beiden Seiten. Das Tor fiel dann für den FCA erneut durch Martens (85.).

FCM-Trainer Thomas Geist: „Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt und hatten auch einige gute Chancen. In der zweiten Halbzeit haben wir am Ende viel zu offen gespielt. Wir hatten viele Ballverluste und keine Absicherung. Vorn hatten wir Pech, dass wir nicht in Führung gegangen sind. Dann sogar noch zu verlieren, ist natürlich sehr bitter.“

VfL Tönisberg – Viktoria Goch 2:1 (2:1). Tönisberg geriet nach einer Viertelstunde durch ein Tor von Atila Ercan in Rückstand. Noch vor der Pause drehten Niklas Jahny (34.) und Daniel-Richard Franken (35.) mit einem Doppelschlag das Spiel.

TSV Wachtendok-Wankum – VfB Homberg II 1:1 (0:1). Die Homberger trotzten dem Tabellenführer ein Remis ab. Zur Pause führten die Gäste durch George Michael Wiedemann (41.). Den Ausgleich erzielte Lewis Brempong (66.).

FC Kleve – SV Sonsbeck II 1:1 (0:0). Die Gäste führten zunächst durch Niklas Maas (56.), mussten aber noch den Ausgleich von Julian Diedenhofen hinnehmen (81.).