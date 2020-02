Action pur bei Jubiläums-Motocross in Kamp-Lintfort

Fahrer aus der Region können in der Gästeklasse am 1. Mai ein echtes Rennen fahren und ihre Fahrkünste vor einer großen Zuschauerkulisse demonstrieren.

Kamp-Lintfort. Zahlreiche Rennen und Shows bei der 69. Auflage des ADAC-Motocross-Events am 1. Mai. Nostalgischer Rückblick beim Vintage-Cross der Seitenwagen.

Der ADAC Motorclub Kamp-Lintfort hat einen Grund zum Feiern: In diesem Jahr besteht der Club 70 Jahre. Traditionell folgt mit dem 69. Internationalen ADAC-Motocross-Event am Freitag, 1. Mai, die nächste Ausgabe der beliebten Motorsportveranstaltung auf dem Eyller-Berg-Kurs. Dabei wird ein interessantes Rennprogramm für alle Fans und Interessenten geboten.

Motocross am Tag der Arbeit in der Klosterstadt heißt: Geballte Action in den Rennen, gepaart mit Drifts und spektakulären Sprüngen. Ein echter Höhepunkt wird die Europa offene Deutsche Meisterschaft der Quads. Auf ihren skurrilen vierrädrigen „Fluggeräten“ wird das Fahrerfeld mit internationaler Beteiligung kräftig am Gasgriff drehen und über die Buckelpiste fliegen.

Matthias Walczuch ist schon viele Jahre bei den DM-Rennen am Eyller Berg am Start. Foto: Stefan Büschken

Ein nostalgischer Rückblick erwartet die Zuschauer beim Vintage-Cross der Seitenwagen. Nach 70 Jahren Motorclub werden die Helden vergangener Tage mit ihren Seitenwagen auf dem Kurs die alten Zeiten der 70er und 80er Jahre für ein paar Stunden wieder aufleben lassen. Es wird ein Wiedersehen mit alten Stars aber auch mit den alten Motorrädern geben, die mit ihrem Sound nicht nur die älteren Fans begeistern.

Nicht fehlen dürfen die Fahrer der Soloklasse, die auf dem 1600 Meter langen Traditionskurs im ADAC NRW-MX-Cup um die Krone in NRW kämpfen. Die Fahrer der Kategorien MX1 und MX2 starten hier in der Leistungsklasse 1 gemeinsam, werden allerdings für die Meisterschaft getrennt gewertet. Im regionalen Rennen der Gästeklasse des Cups treten die Amateurfahrer aus der Region an, um ihr Können einem größeren Publikum zu präsentieren. Ein Vielzahl aktiver Motorsportler des Heimatklubs wird dabei sein.

Freestyle-Show

Steil nach oben gucken müssen die Zuschauer, wenn zahlreiche Fahrer mit ihren Maschinen bei der 19. Auflage der Freestyle-Show am Vorabend und in der Mittagspause vor dem Rennen in den Kamp-Lintforter Himmel fliegen.

Damit auch alle Rennen über die Bühne gehen können, werden noch Streckenposten gesucht, die gelbe Flaggen halten und schwenken. Ansprechpartner für Infos und Anmeldung ist Jörg Bekkering: 0170 2223522 oder joerg.bekkering@web.de.