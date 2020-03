Noch ist Georg Mewes als Trainer für den abstiegsbedrohten Fußball-Bezirksligisten Sterkrade 06/07 unterwegs. Laut und launig, wie Mewes es sein komplettes Leben als Übungsleiter an der Seitenlinie eben war. Doch mit dem Trainer-Dasein will der 71-Jährige nun Schluss machen. Stattdessen könnte sich Mewes vorstellen, nur noch als Sportlicher Leiter bei einem Klub zu arbeiten.

Bei Fichte Lintfort ist Ulf Deutz kein Thema mehr

Offenbar ist dieser Gedanke auch bis an die Franzstraße in Kamp-Lintfort vorgedrungen. Der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist TuS Fichte scheint darüber nachzudenken, Mewes für die kommende Spielzeit als Sportlichen Leiter zu verpflichten. Der Anfang Januar als Fußballobmann im Gespräch befindliche ehemalige Budberger Bezirksliga-Trainer Ulf Deutz ist jedenfalls gar kein Thema mehr bei den Rot-Weißen.

„Ich bin mit Fichte Lintfort im Gespräch, das ist ein aufstrebender Verein“, bestätigte Georg Mewes am Donnerstag gegenüber dieser Redaktion, schickte aber hinterher: „Spruchreif ist aber noch nichts. Es gibt auch noch zwei oder drei Anfragen von anderen Vereinen. Für mich kommt allerdings nur ein Engagement als Sportlicher Leiter in Frage, egal wo. Ich habe jetzt die 40 Jahre als Trainer fast voll gemacht. Das muss reichen.“

Im Fußball-Kreis Moers war der Oberhausener schon aktiv. Von 2002 bis 2006 betreute Mewes den SV Sonsbeck in der Landesliga und der alten Verbandsliga. Dazu war er von 2008 bis 2010 für zwei Saisons beim damaligen Landesligisten GSV Moers aktiv.

Bei der SV Hönnepel-Niedermörmter mit dem größten Erfolg

Seine größten Erfolge feierte Georg Mewes allerdings in seiner Zeit bei der SV Hönnepel-Niedermörmter, für die er von 2009 bis 2019 inklusive einer halbjährigen „Auszeit“ bei Oberligist TV Jahn Hiesfeld 2016 aktiv war. Mit den Gelb-Schwarzen aus Kalkar stieg Mewes in die Oberliga auf und feierte dort in der Saison 2013/14 sogar die Meisterschaft. Hö.-Nie. verzichtete dann aber auf den Sprung in die Regionalliga.