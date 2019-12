BG Lintfort: Stolz auf vergangene zehn Jahre im Basketball

Am Wochenende ist es soweit: Auch die Basketball-Ligen in NRW gehen in ihren letzten Spieltag dieses Jahrzehnts. Und rückblickend können vor allem die Teams der BG Lintfort stolz auf die vergangenen zehn Jahre sein. Denn mit kontinuierlicher Arbeit und beharrlichem ehrenamtlichen Engagement hat man es geschafft, die Strukturen deutlich zu professionalisieren. Ein Ergebnis dieser Mühen: In den vergangenen Jahren wurden etliche Aufstiege und Meilensteine gefeiert.

Verdiente Niederlage

Auch wenn es für die erste Herrenmannschaft vor dieser Saison wieder eine Liga tiefer ging, konnten die beiden Jahre zuvor in der 1. Regionalliga als großer Erfolg bezeichnet werden. Zum Jahresabschluss empfängt das Team von Coach Tobias Liebke am Samstag (20 Uhr) in der 2. Regionalliga die Zweitvertretung der Telekom Baskets Bonn.

Nach der letztlich zwar unglücklichen, aber dennoch nicht unverdienten Niederlage bei den ErftBaskets Bad Münstereifel möchte die BGL sich mit einem Sieg von ihrem treuen Heimpublikum in die Weihnachtspause verabschieden. Und ein Erfolg hätte den gleichzeitigen Effekt, dass man sich über den Jahreswechsel entspannt zurücklehnen und die restlichen Partien der Saison in Ruhe auf sich zukommen lassen könnte.

Denn einerseits würde man den Anschluss an das Tabellenmittelfeld halten, auf der anderen Seite sich höchstwahrscheinlich auch etwas von den Abstiegsrängen absetzen können. Die derzeitigen Konkurrenten Barmer TV und ART Giants Düsseldorf II bekommen es mit Teams aus dem Spitzentrio zu tun.

Doch die BGL will eigentlich nur auf sich schauen. So möchte man es am Samstag schaffen, endlich einmal wieder über die volle Distanz zu überzeugen und nach einer guten ersten Halbzeit am Ende nicht wieder mit leeren Händen da stehen zu müssen. „Wir haben es in dieser Saison noch nicht geschafft, unsere Konzentration über die ganzen 40 Minuten aufrecht zu halten. Das hat uns schon einige Punkte gekostet, so etwa in Wuppertal oder in Frintrop“, hebt Coach Liebke hervor.

Töps ist angeschlagen

Daher stellt er seine Mannschaft darauf ein, mit einem gesunden Mittelmaß aus Einsatzbereitschaft und Spielintelligenz in die Partie gegen die Bonner Zweitvertretung zu gehen. Die Gäste aus der ehemaligen Bundeshauptstadt reisen zwar als Tabellenvierter an, haben in dieser Spielzeit allerdings auch schon vier Niederlagen einstecken müssen.

Verlassen können sie sich vor allem auf die Fähigkeiten von Jeremy Lewis verlassen, mit dem die BGL schon mehrmals Bekanntschaft gemacht hat – der US-Amerikaner war vor zwei Jahren noch der Alleinunterhalter beim Erstregionalligisten SV Haspe, bevor er über Ibbenbüren den Weg an den Rhein fand.

Tobias Liebke warnt aber nicht nur vor Lewis. „Die Bonner Reserve kann traditionell auf gut ausgebildete und hungrige Spieler zurückgreifen, die den Sport ebenso beherrschen.“ Personell wird die BGL vermutlich auf die Dienste der zuletzt angeschlagenen Michael Schmak und Till Achtermeier zurückgreifen können. Hingegen steht hinter dem Einsatz von Jamie Töps (Rückenverletzung) noch ein Fragezeichen.