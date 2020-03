Das Handball-Verbandsliga-Spiel der HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen bei DJK Adler Königshof II und die Landesliga-Partie der HSG-Frauen beim Uedemer TuS wurden kurzfristig abgesagt. Bei beiden Spielen war das Corona-Virus der Grund. Demnach gab es in der Herrenmannschaft einen Verdachtsfall, wie vom Verein zu hören war, der sich allerdings nicht bestätigt hätte. Dennoch würde der Spieler noch in Quarantäne verbleiben, war vom Verein zu erfahren.

Da die Frauen und Männer in der gleichen Halle trainieren, hatte HSG-Frauenwartin Gabi Rouland beim Gastgeber in Uedem angerufen. Und dort wurde sofort abgewunken, die Landesliga-Partie der Frauen abgeblasen. Den TuS-Verantwortlichen war es zu heikel.

Auch in der Frauen-Verbandsliga wurde das Heimspiel der HSG Alpen/Rheinberg gegen den VfL Rheinhausen abgesagt.

Nach eigenem Ermessen

Es gab allerdings keine komplette Absage des Spieltages, doch Vereine, die Bedenken hatten, mussten nicht antreten. Vereine konnten wegen der momentanen Unsicherheit nach eigenem Ermessen absagen. Und die DJK Adler Königshof II nahm dieses Recht für die Herren-Verbandsliga-Partie gegen die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen in Anspruch. Die Partie wird nun nachgeholt. Ein neuer Termin steht noch aus.

„Nachdem in den Medien nun ununterbrochen über den Corona-Virus berichtet wird und in NRW die ersten Fälle aufgekommen sind, erreicht das Virus nun auch den Handball“, sagt Michael Girbes, Vorsitzender der Technischen Kommission des Handball-Verband-Niederrhein. „Der Kreis Heinsberg hat durch die Vorkommnisse in Erkelenz alle Sporthallen gesperrt.“ Damit sei ein geregelter Spielbetrieb in diesem Kreis am vergangenen Wochenende nicht möglich. „Der Handballverband Niederrhein und alle dazugehörenden Kreise, sind sich der Verantwortung bewusst und haben sich auf einen gemeinsamen Weg geeinigt. Der Spielbetrieb wird nicht pauschal eingestellt. Sollte jedoch eine Mannschaft Bedenken haben gegen eine andere Mannschaft anzutreten oder auch die Schiedsrichter Bedenken haben, werden die Spiele unkompliziert abgesetzt“, so Girbes.