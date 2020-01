Am Niederrhein. Kurz vor dem Start der Restrunde in der Liga stehen sich die beiden Landesligisten TuS Fichte Lintfort und SV Scherpenberg im Pokal gegenüber.

Das Pokal-Halbfinale ist ein Härtetest zur richtigen Zeit

Es ist ein Härtetest zur richtigen Zeit: Eine Woche vor dem Restrundenstart treffen die beiden Fußball-Landesligisten TuS Fichte Lintfort und SV Scherpenberg im Halbfinale des Moerser Kreispokals aufeinander. Anpfiff des Lokalderbys, in dem die beiden neuen Cheftrainer Volker Hohmann und Ralf Gemmer ihre Pflichtspielpremieren feiern, ist am Sonntag um 15.30 Uhr an der Franzstraße. „Ich finde die Idee mit der Vorverlegung gut“, freut sich Volker Hohmann auf die Aufgabe. „Das wird eine Woche vor dem ersten Ligaspiel des Jahres ein echter Gradmesser. Beide Teams werden sofort richtig gefordert sein, dazu erwarte ich einige Zuschauer.“

Nachdem er den Ligavergleich der Mannschaften noch als neutraler Beobachter verfolgt hat, kommt er zu folgender Einschätzung: „Diese Derbys sind stets umkämpft, da gibt es keinen Favoriten. Das sieht man ja auch an der aktuellen Tabellensituation.“ Dort belegen Fichte und Scherpenberg die Ränge elf und zwölf, nur getrennt durch zwei Punkte, wobei der SVS noch ein Nachholspiel zu absolvieren hat.

Mit den ersten Wochen seiner Tätigkeit an der Franzstraße ist Hohmann zufrieden: „Wir haben uns sehr gut kennengelernt, und die Jungs haben toll mitgezogen“, berichtet der Trainer. Neben konditionellen Grundlagen hat er sich weiteren Schwerpunkte in der Trainingsarbeit gewidmet: „Es ging um Laufwege, den ersten Kontakt bei der Ballan- und mitnahme sowie Spielzüge, die zum Abschluss führen. Wir wollten die nötige Ballsicherheit auf dem Platz haben und die richtigen Lösungen für verschiedene Situationen einüben.“ Personell können die Gastgeber im Pokalspiel beinahe aus dem Vollen schöpfen. Einzig Florian Ortstadt und Winter-Neuzugang Necip Eren müssen noch zuschauen.

Suboptimale Bedingungen

„Die Vorbereitung war kurz, und das Spiel kommt sehr früh“, bemerkt der neue SVS-Trainer Ralf Gemmer beim Blick auf die Ansetzung, der er letztlich aber zugestimmt hat: „So haben wir eine Englische Woche weniger im Saisonbetrieb, das kann auch hilfreich werden.“ Wie schon in den Vorjahren hatte der SVS in der Vorbereitung oftmals Probleme mit seiner Platzanlage, die mehrfach wegen des Regens unbespielbar war. „Das war schon suboptimal“, so Gemmer.

Für ihn geht es im Pokalderby darum, die guten Eindrücke aus den Vorwochen im sportlichen „Ernstfall“ zu bestätigen: „Wir wollen ein ordentliches Spiel machen und uns gut verkaufen. Zudem soll sich niemand verletzen, und Platzverweise sollten wir auch vermeiden“, setzt der Trainer seine Prioritäten. Auch wenn das Ergebnis „zweitrangig“ sei, lockt ihn die Aussicht auf die Endspielteilnahme: „Das wäre schon sehr attraktiv, zumal ja im Niederrheinpokal eine lukrative Aufgabe auf uns warten könnte.“

Beim Blick auf seinen Kader entwickelt Ralf Gemmer allerdings leichte Sorgenfalten. So werden die Neuzugänge Marc Frackowiak und Benedikt Thülig wegen beruflicher Verpflichtungen fehlen, während die Einsätze von Almir Sogolj (Kopfverletzung), Emre Camdali (Fußprellung) und Daniel Agostino (muskuläre Probleme) fraglich sind. „Vor allem im Angriff könnte es dünn werden. Aber das müssen wir kompensieren“, fordert Gemmer.

Der Sieger des Halbfinales darf sich nicht nur über den Sprung ins Endspiel, sondern als Finalist auch über die Qualifikation für den Niederrheinpokal freuen. Am 11. März spielen der SV Budberg und SV Sonsbeck um das zweite Finalticket. Die unterlegenen Halbfinalisten haben eine weitere Chance auf den Sprung in den Niederrheinpokal. Im Spiel um Platz drei (11. März) kämpfen sie erneut um den Sprung auf die Verbandsebene.