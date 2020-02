Kamp Lintfort. Der Sieg gegen den direkten Tabellennachbarn BG Aachen hat nicht geklappt. Die BG Lintfort verliert in der 2. Regionalliga mit 68:77.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der BG Lintfort reichen einige gute Phasen nicht zum Sieg

Nach zwei Siegen in Folge in der 2. Regionalliga war für die Basketballer der BG Lintfort die Zielsetzung für diesen Spieltag klar. Gegen den direkten Tabellennachbarn BG Aachen sollte ein Sieg her, um in der Tabelle auf Platz fünf vorzurücken. Dieses Ziel verpassten die Lintforter allerdings deutlich. Am Ende gab es für den Gastgeber eine 68:77-Niederlage (35:44).

Im Kader hatte sich seit dem beeindruckenden Auftritt beim Tabellenzweiten FastBreak Leverkusen in der vergangenen Woche nichts getan. Dennoch sah es von Anfang an nicht danach aus, als könnte das Team die gleiche Leistung abrufen. Im Angriff fehlte das nötige Selbstbewusstsein und bisweilen auch die Präzision. Die Aachener dagegen kamen gleich gut ins Spiel und setzten die zuletzt gute BGL-Defensive stark unter Druck – erspielten sich schnell eine Führung. Der lief die BGL das komplette Spiel hinterher.

Ratloser Gastgeber

Die beste Phase der Hausherren kam zu Beginn des zweiten Viertels. Durch eine Reihe konzentriert herausgespielter Angriffe verkürzten sie zwischenzeitlich. Sobald sie allerdings in Schlagdistanz kamen, drehten die Gäste wieder merklich auf. Souverän spielte Aachen das Viertel zu Ende und ging hochverdient mit neun Punkten Vorsprung in die Kabine.

Auch nach der Pause fing sich die BGL nicht. Im Angriff fehlte eine gehörige Portion Genauigkeit in den Angriffen. Zu keiner Zeit sahen die Aachener ihre Führung gefährdet. Stattdessen wuchs diese stetig weiter. Den Lintfortern fehlte es nie an Einsatzbereitschaft, doch der Gegner war in jeder Situation gedankenschneller und oft einfach spielerisch besser. Spätestens im letzten Viertel zeigte sich dann Ratlosigkeit bei der BGL. Am Ende reichte es einfach nicht mehr, um den effektiven Aachenern gefährlich zu werden.

„Kompliment an Aachen. Das war richtig guter Basketball, den sie hier heute gezeigt haben“, musste auch BGL-Trainer Tobias Liebke anerkennen. „Wir hatten zwar unsere guten Phasen, haben daraus aber leider keinen Profit schlagen können. Die Niederlage geht in Ordnung. Wir haben heute einfach nicht das zeigen können, was uns in Leverkusen noch ausgezeichnet hat. Aber davon lassen wir uns nicht aus der Bahn werfen. Jetzt schauen wir aufs nächste Spiel.“ Am kommenden Samstag geht es für Lintfort zur TG Stürzelberg. Durch einen Sieg gegen den Sechstplatzierten könnten sie den Anschluss am Tabellenmittelfeld halten.