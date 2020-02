Moers. Die „Adlern“ vom Volleyball-Zweitligisten Moerser SC möchten die sportliche Rückkehr in die 1. Bundesliga feiern. Jetzt kommt der Tabellenführer.

Der Moerser SC startet gegen den Primus mit neuem Sponsor

Günter Krivec will es wissen. Wie berichtet, fordert der Chef vom Moerser SC seine Zweitliga-Volleyballern. Vor allem Samstag, im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer Chemie Volley Mitteldeutschland. Krivec möchte nämlich mit den „Adlern“ vom MSC gerne die sportliche Rückkehr in die 1. Bundesliga feiern. Falls möglich, bereits am Ende der laufenden Saison. Doch da steht der Spitzenreiter im Weg, der bekanntlich bereits die vergangenen drei Spielzeiten als Zweitligameister abgeschlossen und stets auf den Aufstieg verzichtet hat.

Mitteldeutschland beschränkt sich schlichtweg darauf, in Sonntagsreden den Aufstiegswillen zu proklamieren, kurz darauf wieder zurückzurudern und den anderen Teams in die Suppe zu spucken.

Letzteres ist allerdings nur möglich, wenn die anderen Teams ihre eigene Suppe zuvor nicht ausgelöffelt haben und dem CVM nicht die Stirn bieten. Das will nun der MSC.

Druck vor dem Spitzenspiel

„Ich finde die Aussage von Günter Krivec nicht schlimm und richtig“, beantwortet MSC-Trainer Hendrik Rieskamp die Frage, ob es richtig ist, vor dem Spitzenspiel solch einen Druck aufzubauen. „Wir haben uns die Ziele gesetzt und wollen sie auch umsetzen. Wenn wir ernsthaft aufsteigen wollen, müssen wir mit Mannschaften wie Mitteldeutschland mithalten können“, lässt der Coach keinerlei Zweifel aufkommen, dass es beim MSC kein Larifari gibt. Rieskamp hat allerdings auch noch die 0:3-Hinspielpleite im Hinterkopf, als der MSC im zweiten Satz bereits mit 16:10 geführt und den noch mit 29:31 abgegeben hat.

„Sicher, Mitteldeutschland ist vom Kader und Etat ein ganz anderes Kaliber als andere Mannschaften. Doch wir können den Fight abliefern“, zeigt sich der Trainer kämpferisch. „Dafür müssen wir aber alles reinwerfen, vor allem wenn wir aufsteigen wollen.“

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass zwischen dem Tabellenführer und dem Moerser SC noch eine Lücke klafft. Moers ist Vierter der Liga, hat mit 27 Punkten bereits elf Zähler Rückstand auf CVM – bei einem Spiel weniger. Der Dritte Schüttorf ist mit 28 Zählern in Schlagdistanz. SV Lindow-Gransee auf Rang zwei ist mit 36 Punkten schon eine andere Hausnummer. Da muss sich der MSC noch gewaltig strecken.

Zuletzt haben die „Adler“ geschwächelt. „Wir hätten gegen Baden gewinnen müssen“, sagt Rieskamp über die schmerzhafte 2:3-Heimpleite vor zwei Wochen gegen den TV Baden. Er versichert aber, dass sein Team konstanter als im Vorjahr nach der Winterpause sei. Doch nun muss der MSC liefern.

Günter Krivec setzt aber nicht nur das Team unter Druck, sondern auch die Zuschauer. Die sollen signalisieren, dass sie Erstliga-Volleyball in Moers möchten. Sein Aufruf an die Nachbarschaft wurde von Vereine aus Geldern, Weeze, Goch und natürlich aus Rumeln gehört. Die haben sich angemeldet, die Partie bei freiem Eintritt zu genießen.

Darüber hinaus hat Krivec einen weiteren Schritt Richtung Zukunft getan. Mit der Volksbank Niederrhein hat er einen neuen Sponsoren gefunden, der nun die Sparkasse am Niederrhein ablöst. Volksbank-Chef Guido Lohmann freut sich darauf, Teil des neuerlichen Aufschwungs zu sein und obendrein die Nachwuchsarbeit beim Moerser SC zu unterstützen.