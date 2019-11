Der TV Kapellen will gegen Wesel seine gute Form bestätigen

Moers. Genau zur rechten Zeit hat Handball-Verbandsligist TV Kapellen seine Form wiedergefunden. Das soll die HSG Wesel nun zu spüren bekommen.

Der TV Kapellen scheint zur rechten Zeit seine Form wiedergefunden zu haben. Nach einigen unerklärlichen Leistungsschwankungen, wurde zuletzt die hohe Hürde in Kaldenkirchen übersprungen, das prestigeträchtige Lokalderby gegen die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen daheim in souveräner Manier gemeistert und obendrein die Pflichtaufgabe beim Schlusslicht in Grefrath leicht und locker gelöst. Die Verbandsliga-Handballer sind daher nach wie vor top-motiviert, um weitere Erfolge einzufahren und in der Tabelle zu klettern. Die Blau-Weißen empfangen Sonntag, um 11.15 Uhr, im Henri-Guidet-Zentrum, die HSG Wesel.