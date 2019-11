Die Moerser Sportgala wirft ihre lange Schatten voraus

Moers. Das gesellschaftliche Ereignis in jedem Jahr in Moers ist die Sportgala. Und die steht beim Stadtsportverband im Januar wieder auf dem Programm.

Es ist nach wie vor in jedem Jahr das gesellschaftliche Ereignis in Moers: Was als Sportlerball bis 2012 in der Halle Adolfinum fester Programmpunkt war, feierte Ende Januar 2013 nun als Sportgala seine Premiere im neuen Enni-Sportpark-Rheinkamp. Und am Freitag, 24. Januar, 2020 steht an dieser Stelle, der „guten Stube“ von Moers, die mittlerweile achte Auflage an. Der Stadtsportverband (SSV) lädt dann wieder ein, einen geselligen, möglichst launigen Abend verbringen zu können, aber vor allem auch, um wieder die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des dann abgelaufenen Jahres zu küren.