DTB-Sportgericht bestätigt Sperre für Moerser Tennisspieler

Drei Tennisspieler des TC Moers 08, darunter der bisherige Herren-30-Mannschaftsführer Jens Janssen, bleiben für Spiele auf der Ebene des Deutschen Tennis-Bundes gesperrt. Im Falle von Janssen und einem weiteren TC 08-Spieler bis Ende Juli 2020, ein dritter Spieler ist bis Ende März 2020 für Spiele im DTB-Bereich aus dem Verkehr gezogen. Das DTB-Sportgericht in Hamburg hat damit die Beschwerde der drei Akteure gegen die Mitte Juli von der Disziplinarkommission des Tennisverbandes Niederrhein (TVN) verhängten Strafen abgewiesen.

In der vergangenen Sommersaison hatte das Herren-30-Team des TC Moers 08 am 11. Mai beim Verbandsliga-Spiel in Düsseldorf gegen den Rochusclub einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt. Auf dem Spielberichtsbogen stand der Niederländer Marten Meijs, im Einsatz war aber ein anderer Landsmann. Als der Vorfall aufflog, wurde die Partie am Rolander Weg abgebrochen und mit 9:0 für die Gastgeber gewertet. Der TVN ermittelte und sprach gegen drei beteiligte Moerser Spieler zwei Monate später die erwähnten Spielsperren und dazu dreistellige Geldstrafen aus.

Das wiederum wollten die Moerser Akteure nicht akzeptieren. Argumente: Der Oberschiedsrichter hätte am besagten Spieltag die Spielerpässe nicht ordnungsgemäß kontrolliert. Dazu hätte der Tennisverband Niederrhein in seinem Urteil seinen Kompetenzbereich überschritten. Zudem brachte Mannschaftsführer Jens Janssen an, die Strafe sei ein Eingriff in sein Grundrecht. Als Tennistrainer wären ihm durch die Strafen berufliche Einnahmen verloren gegangen.

Das DTB-Sportgericht stellte in der Verhandlung nun dies fest: Der Vorfall sei ein Betrug der Moerser Spieler mit Vorsatz gewesen. Die Beteiligten hätten gewusst, dass ein anderer Niederländer aufschlagen würde als jener, der auf dem Spielbogen eingetragen war.

Sanktion soll abschrecken

Der Tennisverband Niederrhein habe für einen solchen Betrugsfall keine eigenständige Sanktion in seiner Wettspielordnung vorgesehen, so dass die Disziplinarordnung des DTB gelte, die auch seine Mitgliedsverbände einbezieht.

Die ausgesprochenen Sperren gelten als Abschreckung und stehen im Interesse, einen ordentlichen Verlauf des Wettspielbetriebes zu gewährleisten. Was höher zu bewerten sei als das Interesse Einzelner. Dazu betrifft eine Wettspielsperre nur einen kleinen Teil der Einkünfte eines Tennistrainers, heißt es weiter im Beschluss des Sportgerichts.