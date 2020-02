FC Meerfeld: Jonathan Brilski behält in Straelen die Nerven

Jonathan Brilski blieb eiskalt. In der Nachspielzeit verwandelte der 22-jährige Kapitän des FC Meerfeld einen Foulelfmeter ganz sicher und sorgte so dafür, dass seine Moerser Kicker aus dem Bezirksliga-Kellerduell beim SV Straelen II einen Punkt mitnehmen konnten. „Den muss man in dieser Situation erstmal so machen. Der Junge hat wirklich starke Nerven“, lobte Trainer Thomas Geist seinen Spielführer nach dem 2:2 (0:0)-Remis auf dem wenig geliebten Untergrund Kunstrasen.

Vengels trifft zum 1:1

Ein Lob gab es vom Meerfelder Übungsleiter aber nicht nur für Brilski, sondern für das gesamte Team: „Straelen hat gut gespielt, aber wir hatten auch einen guten Tag. Das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung“, erklärte Geist. Die erneut mit mehreren Akteuren aus dem Oberliga-Kader verstärkten Hausherren – diesmal war sogar Stammkeeper Daniel Szcepankiewicz dabei – hatten zwar etwas mehr vom Spiel, die Moerser allerdings ein leichtes Chancenplus. Dennoch ging Straelen zweimal durch Ikechi Peter Okafor (61./89.) in Führung. Lukas Vengels hatte das zwischenzeitliche 1:1 besorgt (69.). Brilski war schließlich der Schlusspunkt vorbehalten, nachdem der eingewechselte Gästestürmer Nadim Hajroussi im Straelener Sechzehner in die Zange genommen worden war. „Der Elfer war auf jeden Fall berechtigt“, so Geist.