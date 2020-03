Am Niederrhein. Der FC Meerfeld hat einen wichtigen Heimsieg für den Klassenerhalt in der in der Fußball-Bezirksliga eingefahren. Im Derby gegen den SV Budberg.

Der FC Meerfeld hat gestern in der Fußball-Bezirksliga einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen den SV Budberg gewann der FCM mit 3:0 (1:0). Meerfeld erwischte einen perfekten Start und ging bereits nach elf Minuten durch Dustin Eichholz in Führung.

In Durchgang zwei erhöhte Jan Pimingstorfer (70.). In der Nachspielzeit setzte Jonathan Brilski per Elfmeter den Schlusspunkt. In der Entstehung sah Budbergs Thomas Klüppel die Gelb-Rote Karte.

FCM-Trainer Thomas Geist sagte nach dem Spiel: „Es war ein richtiges Abstiegsderby, geprägt von vielen Zweikämpfen und davon, dass beide Mannschaft richtig gekämpft haben. Fußballerisch war es kein Leckerbissen. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und hinten nicht viel zugelassen. Ich finde, wir haben alles in allem verdient gewonnen, wenn auch nicht in der Höhe.“

Budbergs Tim Wilke: „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Da hat alles gefehlt, was du in der aktuellen Situation brauchst, um in Meerfeld auf Asche zu bestehen. In der zweiten Halbzeit haben wir die richtige Reaktion gezeigt, aber das hat nicht gereicht. Dazu kam noch, dass uns der Schiedsrichter in der Schlussphase benachteiligt hat. Er war nicht Schuld am Ergebnis, aber ich muss das heute doch mal loswerden.“

TSV Wachtendonk-Wankum – VfL Repelen 0:0. Repelen setzte seinen guten Start in das Jahr fort und holte beim Tabellenführer einen Punkt. Die Repelener waren dabei über weite Strecken gleichwertig und phasenweise sogar optisch überlegen. Sascha Weyen: „In der Kabine war keiner richtig zufrieden. Mit etwas Glück wäre hier sogar mehr drin gewesen. In der zweiten Halbzeit waren wir die aktivere Mannschaft. Insgesamt geht das Unentschieden aber schon in Ordnung.“

VfL Tönisberg – 1. FC Kleve II 2:0 (0:0). Lange blieb das Spiel in Tönisberg torlos. Erst in der 70 Minute köpfte Kadir Benli nach einer Ecke zur VfL-Führung ein. Für die endgültige Entscheidung sogte Luca Aventaggiato mit dem 2:0 in der 84. Minute.

GSV Moers – Borussia Veen 5:0 (3:0). Nach zwei Niederlagen zum Jahresauftakt schoss sich der GSV förmlich den Frust von der Seele. Bereits nach sechs Minuten brachte Gerrit Jenowsky die Moerser in Führung und Philipp Hasse erhöhte auf 2:0 (36.). Mit dem Pausenpfiff legte Alfred Appiah das dritte GSV-Tor nach. Nach dem Seitenwechsel folgten zwei weitere Treffer von Appiah (63., 74.).

SV Straelen II - SV Schwafheim 1:3 (0:2). Die sonst in der Fremde schwachen Schwafheimer feierten einen gleichermaßen seltenen wie wichtigen Auswärtssieg. Fatih Sanverdi bescherte dem SVS mit einem Doppelpack (24., 44.) die 2:0-Pausenführung. Bei diesem Spielstand blieb es nach dem Seitenwechsel, ehe Robin Morawa mit dem dritten Tor endgültig alles klar machte. Für Straelen II erzielte Holger Jansen in der Nachspielzeit den Ehrentreffer.

Die Spiele des VfB Homberg II beim SV Walbeck und des SV Sonsbeck II beim TSV Weeze fielen aus.