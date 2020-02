Fichte-Coach Hohmann nimmt Spieler in die Pflicht

Mit einem Auswärtsspiel startet Fichte Lintfort in der Fußball-Landesliga ins Jahr 2020. Am Samstag um 16 Uhr ist Fichte bei der Holzheimer SG zu Gast. Trotz der Halbfinal-Niederlage im Kreispokal am vergangenen Wochenende konnte Trainer Volker Hohmann viel Positives aus dem ersten Pflichtspiel ziehen. Allerdings erwartet er in Holzheim ein enges Spiel.

„Wir haben uns gegen den Ball sehr gut verhalten“, lobt Hohmann die Mannschaft für den Auftritt bei seinem Pflichtspieldebüt, der Niederlage im Elfmeterschießen gegen den SV Scherpenberg. Anfang des Jahres hatte er Sven Schützek abgelöst, der mittlerweile beim SV Hönnepel-Niedermörmter anheuerte und seinem vorherigen Verein somit in der Liga nochmal begegnen wird.

„120 Minuten kein Gegentor zu kassieren, ist ein gutes Zeichen“

Über die gesamten 120 Minuten gegen Scherpenberg blieb die Hohmann-Elf ohne Gegentor. Der Trainer findet: „Für eine Mannschaft mit einer Tordifferenz von -20 war das wirklich gut.“ Gerade aufgrund der in der bisherigen Saison vielen Gegentore und insbesondere gegen Scherpenberg macht das Mut: „Das ist immerhin eine gute Landesliga-Mannschaft. Da dann 120 Minuten kein Gegentor zu kassieren, ist ein gutes Zeichen. Du kannst natürlich nicht jede Torchance verhindern, aber wir haben schon sehr wenig zugelassen.“

Dass es dennoch ins Elfmeterschießen ging und letztlich eine Niederlage zu Buche stand, lag daran, dass auch auf der anderen Seite kein Tor fiel. Entsprechend war der Trainingsschwerpunkt in dieser Woche leicht gewählt. „Wir haben am Offensivspiel gearbeitet“, berichtet Hohmann, der auch in dieser Hinsicht ein Lob an seine Schützlinge verteilen kann. „Die Spieler arbeiten sehr fleißig und ziehen gut mit“, so der Trainer, der daher ein positives Fazit vor dem ersten Ligaspiel des Jahres zieht: „Wir haben uns gut vorbereitet.“

„Einige Positionen sind hart umkämpft“

Auch personell sind die Vorzeichen positiv, denn Ausfälle gibt es aktuell keine. „Wir haben die volle Kapelle beim Training“, freut sich Hohmann, der daher beinahe Luxusprobleme hat. „Die Spieler machen dem Trainer die Auswahl schwer“, erklärt selbiger, dass „einige Positionen hart umkämpft“ seien, möchte sich aber mitnichten beklagen: „Ich bin froh darüber.“

Immerhin wartet gleich zum Start ein sehr unangenehmes Auswärtsspiel. Die Gastgeber stehen als 15. auf einem Abstiegsplatz. „Ich erwarte einen aggressiven Gegner“, vermutet Hohmann. „Sie werden zeigen wollen, dass sie die drei Punkte zu Hause behalten wollen.“ Ähnliche Tugenden fordert er auch von seinen Spielern. „Es wird vor allem um den Willen gehen und darum, wer das Spiel unbedingt gewinnen will“, vermutet der Fichte-Coach, glaubt aber auch: „Ich denke die Tagesform entscheidet am Ende.“

Dennoch streben die Gäste mindestens einen Punktgewinn an. „Wir wollen in die restlichen Ligaspiele der Saison gut reinkommen“, sagt Volker Hohmann. Vor allem die Einstellung sei dabei enorm wichtig. „Die Spieler müssen bereit sein, viel in das Spiel zu investieren“, betont der Trainer nochmal und nimmt seine Mannschaft in die Pflicht: „Es geht für die Spieler darum, abzuliefern.“