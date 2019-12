Fichte Lintfort: 25 Punkte sind eine gute Zahl

Das Derby in der Fußball-Landesliga zwischen Fichte Lintfort und dem SV Sonsbeck förderte durchaus interessante Erkenntnisse zutage. Leidenschaft kann über 90 Minuten plus Nachspielzeit spielerische Dominanz brechen. Fichte trat den Beweis an. Mit dem Starkwind im Rücken, wie Sonsbeck in Halbzeit zwei feststellen musste, spielt es sich nicht immer leichter. Und nach dem letztlich verdienten 1:0 (1:0)-Erfolg hat sich Fichte respektable 25 Punkte erkämpft. Drei mehr als im Vorjahr zur Winterpause und nur zwei Punkte weniger als die junge, schnelle, ambitionierte Truppe von Trainer Heinrich Losing. Vielleicht war die finale Feststellung sogar der erstaunlichste Fakt nach dem letzten Spiel vor der Winterpause.

SV Sonsbeck: Trainer Heinrich Losing übt Kritik

Heinrich Losing jedenfalls, der im Sommer aus Süchteln nach Sonsbeck gewechselte frühere Oberligaspieler, bilanzierte nicht nur die enttäuschende zweite Halbzeit durchaus kritisch: „Wir haben in dieser Saison bislang zu viele Punkte liegen gelassen. Es gab einige enge Spiele, in denen wir besser waren, aber nicht gewonnen haben.“ Schlussfolgernd wollte Losing Letzteres aber nicht aufs Derby bezogen sehen. „Da haben wir es in der zweiten Halbzeit mit Wind im Rücken einfach nicht geschafft, uns besser in Szene zu setzen. Deshalb hat Fichte letztlich auch verdient gewonnen.“

Hier kommt 1:0-Siegtorschütze Nikola Serra (links) gegen Sonsbecks Jannis Pütz zu spät. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FFS

Der Mann des Tages im schwarzen Lintforter Dress hieß Nikola Serra. Der 24-jährige ehemalige MSV-Jugendspieler entschied nach nur 18 Spielminuten das Treffen mit einem feinen Heber über Sonsbecks Torsteher Tim Weichelt hinweg. Der Jubellauf über zwei Drittel des Kunstrasens unterstrich das seltene Gefühl, einen blitzsauberen Coup gelandet zu haben.

Die Sonsbecker wirkten da noch schneller, spielerisch reifer, auch druckvoller. Doch der Treffer glückte gegen eine bisweilen löchrige Dreierkette der Gastgeber mit einem unerwartet wiedergenesenen Alexander Lenders nicht. Dies auch, weil einmal Fichte-Torsteher Marian Gbur ein Eins-gegen-eins-Duell mit Alexander Maas für sich entschied (38.). Und weil der kampfstarke Shawn Rume einen Geurtz-Aufsetzer zuvor von der eigenen Torlinie gekratzt hatte (29.).

In Halbzeit zwei vermochten es die Lintforter dann, zur Kampfkraft und Laufbereitschaft auch spielerische Akzente heinzustreuen. Robin von Radecke mit vielen Ballgewinnen, natürlich Rume im rechten Mittelfeld, der starke Spielmacher El-Houcine Bougjdi, auch der später am linken Knie verletzte Stefan Kapuscinski taten sich hervor. Vorn kämpfte Julian Thiel unverdrossen.

Thiel hatte im Verbund mit Bougjdi einen Doppel-Pfostentreffer zu verzeichnen (61.). Doch auch ohne ein 2:0 geriet der Fichte-Erfolg nicht mehr in Gefahr. Sonsbeck hatte eine Vielzahl an Ecken und Freistößen in der Lintforter Hälfte, spielte jedoch nichts wirklich gut aus.

Sven Schützek hätte sich keinen besseren Jahresabschluss nach zuletzt drei herben Niederlagen in Serie wünschen können: „Ich habe viel Leidenschaft gesehen und viel Wille gespürt. Die Jungs haben sich ein Lob verdient. 25 Punkte in der Tabelle sind eine gute Zahl.“ Und eine, die Abstiegssorgen erst einmal auf ein Minimum reduziert.

Spende für Quentin: BVB-Karten gehen für 200 Euro weg

Übrigens: Auch die Sonsbecker Gäste beteiligten sich am Samstag an der Spendenaktion für den an Krebs erkrankten Lintforter E-Jugendfußballer Quentin. Die Einnahme einer großen Tombola sowie aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf ging an die Eltern des erkrankten Achtjährigen, der beim Landesliga-Derby selber nicht dabei sein konnte.

In der Halbzeit wurden zwei Sitzplatzkarten für ein Heimspiel von Borussia Dortmund versteigert. Der neue Besitzer der Tickets legte 200 Euro hin, die ebenfalls für Quentin bestimmt sind.

So haben sie gespielt:

Fichte Lintfort: Gbur - Lenders, Tenbruck, Poschmann – von Radecke, Katendi (58. Ring) - Kapuscinski (90.+5 Oba), Bougjdi, Serra (70. Leimbach), Rume – Thiel.

SV Sonsbeck: Weichelt – Meier, Werner, Schoofs, Leurs - K. Keisers, Terfloth (66. Terlinden), Pütz, A. Maas (70. Fuchs) - Gizinski, Geurtz (75. Canpolat).