Fichte Lintfort: Derikx zu Hönnepel - kommt neuer Trainer?

Thorsten Schikofsky (in weiß) war zuletzt beim GSV Moers aktiv, ab Sommer 2021 nun für Fichte Lintfort?

Kamp-Lintfort Bei Fußball-Landesligist Fichte Lintfort tut sich was: Thorsten Schikofsky (GSV Moers) soll das Team im Sommer als Trainer übernehmen.

Kamp-Lintfort. Die Trainerfrage bei Fußball-Landesligist TuS Fichte Lintfort soll in den nächsten Tagen geklärt sein. Es deutet derzeit einiges darauf hin, dass sich das Team von der Franzstraße um einen neuen Übungsleiter für den kommenden Sommer bemüht. Die Verantwortlichen um Vorstandschef Gerd Wahle, Abteilungsleiter Norbert Lewing und Sportleiter Georg Mewes halten sich zwar derzeit überaus bedeckt. Dem Vernehmen nach wird aber wohl nur noch für die aktuelle Saison mit Cheftrainer Volker Hohmann geplant, unter dem das Team seit der Corona-Pause nur knapp oberhalb der Abstiegszone platziert ist.

Auch Jetten und Wranik im Gespräch

Unter anderem waren der ehemalige Budberger Trainer Patrick Jetten, der aktuell als Spielerscout für den Regionalligisten SV Straelen aktiv ist, und Manfred Wranik vom Bezirksligisten SV Schwafheim im Gespräch. Es läuft derzeit aber wohl alles auf Thorsten Schikofsky hinaus. Der ehemalige Mittelfeldspieler ist derzeit noch Sportlicher Leiter beim Bezirksligisten GSV Moers, sucht aber bereits neue Spieler für Fichte Lintfort, wie rund um die Weihnachtstage schon zu hören war.

Als Co-Trainer käme mit Meik Bodden (33) ein ehemaliger Spielerkollege aus gemeinsamen Zeiten in Schwafheim und bei den Grafschaftern hinzu. Abwehrrecke Bodden bringt als ehemaliger A-Juniorencoach der Schwafheimer auch Trainererfahrung mit und soll Schikofsky in der Trainingsarbeit unterstützen.

Unternehmer mit Firma in Moers

Das dürfte eine Grundvoraussetzung dafür sein, dass Schikofsky den Job bei Fichte überhaupt antritt. Der Unternehmer leitet eine Firma in Moers, die sich auf den Vertrieb von Geräten für die sachgerechte Aufbereitung von Medizinprodukten spezialisiert hat. Das nahm und nimmt Zeit in Anspruch und war auch ein Grund dafür, vor knapp einem Jahr den Trainerjob beim GSV gegen jenen des Sportlichen Leiters einzutauschen.

Für Thorsten Schikofsky wäre die Franzstraße in Lintfort die vierte Landesliga-Station als Trainer. Zuvor hatte er schon den SV Neukirchen in der Abstiegssaison 2011/12 sowie den SV Schwafheim (2016/17) und auch den GSV Moers in der sechsthöchsten Fußball-Spielklasse betreut. Mit den Gelb-Schwarzen war Schikofsky im Frühsommer 2019 gleich wieder abgestiegen.

Kein Ersatz für Außenstürmer Derikx

Übrigens: Die Transferperiode im Winter beschert Fichte noch einen weiteren Spielerabgang. Gabriel Derikx wechselt zum Liga-Konkurrenten SV Hönnepel-Niedermörmter. Offenbar haben sich beide Klubs über die fällige Ablöse geeinigt. Der flinke, technisch starke Außenstürmer Derikx zählte zu den Stammspielern bei Fichte und ist für den ohnehin geschwächten Angriff der Lintforter natürlich ein Verlust. Schon im Oktober mussten die Rot-Weißen mit Torjäger Florian Ortstadt und Außenverteidiger Baris Özcelik zwei Akteure zur SV Hönnepel ziehen lassen. Einen Ersatz für Derikx wird es vermutlich in der Januar-Transferperiode nicht geben.