Kamp-Lintfort. In der Fußball-Landesliga geht es im Derby am Samstag zwischen Fichte Lintfort und dem SV Sonsbeck auch um einen guten Jahresabschluss.

Fichte Lintfort und Sonsbeck kicken für erkrankten Spieler

Mit einem Derby verabschiedet sich der TuS Fichte Lintfort (13. Platz, 22 Punkte, 22:43 Tore) am Samstagnachmittag in die Winterpause der Fußball-Landesliga. Um 16.30 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Sven Schützek an der Franzstraße auf den SV Sonsbeck (7., 27, 33:29).

Der Trend könnte aus Lintforter Sicht aktuell deutlich freundlicher aussehen, nachdem es zuletzt drei Niederlagen in Folge mit einem Torverhältnis von 2:12 setzte. Besser sieht da schon die jüngste Bilanz der Sonsbecker aus, die in den vergangenen fünf Partien unbesiegt blieben und dabei elf Punkte sammelten. Doch daraus will Sven Schützek keine Ableitungen auf den Ausgang des Derbys akzeptieren: „In solchen Spielen ist alles möglich, da entscheidet am Ende die Tagesform.“

Die schlug im Hinspiel deutlich zu Gunsten des SVS aus, der sich mit 5:1 durchsetzte. Dabei hatte Fichte nach einem Elfmetertor früh mit 1:0 geführt. Nicht nur deshalb sagt Schützek: „Das wird schon ein hartes Stück Arbeit gegen einen starken Gegner. Aber wenn wir uns konzentrieren und den Kampf annehmen, dann sehe ich einen offenen Ausgang.“ Als Ziel gibt er schließlich einen Heimsieg aus: „Es ist der Abschluss des Jahres und ein Heimspiel. Ist doch klar, dass wir das gern gewinnen wollen.“

Dazu werden sich die Lintforter aber vor allem gegenüber dem vergangenen Auftritt steigern müssen. „Da hat bei einigen die Einstellung nicht gepasst, bei einigen hat außerdem die Kraft gefehlt“, blickt der Fichte-Coach zurück auf die heftige 2:6-Schlappe beim 1. FC Mönchengladbach, der am Mittwochabend beim SC Kapellen-Erft ein 3:3 herausholte. Allerdings hat Schützek gerade für die konditionellen Probleme auch Verständnis: „Die Jungs müssen nach überstandenen Verletzungen zurzeit sofort spielen und haben aufgrund unserer dünnen Personaldecke keine Möglichkeit, Rückstände aufzuholen. Deshalb kann man ihnen dafür keinen Vorwurf machen.“

In personeller Hinsicht gibt es bei den Gastgebern nur wenige Änderungen im Vergleich zur Vorwoche. Alexander Lenders hat mit dem Training weiter ausgesetzt und wird wohl kein Thema sein. Dagegen steht Sandro Leimbruch vor seiner Rückkehr ins Aufgebot, nachdem er die zweite Woche in Folge trainieren konnte. Überraschend hat sich auf Kevin Zola Katendi zurückgemeldet. „Das sah ordentlich aus. Mal sehen, wie lange seine Kraft reicht. Auf jeden Fall können wir seine Zweikampf-Stärke gut gebrauchen“, will Sven Schützek seinen „Sechser“ am liebsten von Beginn an im Derby einsetzen.

Übrigens: Rund um das Spiel veranstaltet der TuS Fichte Lintfort heute am Sportplatz eine große Tombola zugunsten eines Jugend-Spielers, der an Krebs erkrankt ist. Viele Helfer und Sponsoren haben dafür attraktive Sachpreise zur Verfügung gestellt. Auch wegen dieser Aktion hoffen die Verantwortlichen auf zahlreiche Zuschauer beim Derby an der Franzstraße.