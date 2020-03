Fichte Lintfort verlegt Landesliga-Derby gegen Scherpenberg

Das Derby in der Fußball-Landesliga zwischen Fichte Lintfort und dem SV Scherpenberg findet nun doch an einem Sonntag statt. Die Gastgeber haben die Partie, die eigentlich am 14. März um 18.30 Uhr an der Franzstraße steigen sollte, auf den 15. März mit Anstoß um 15.30 Uhr zurückverlegt.

„Wir teilen uns die Platzanlage ja mit der DJK Lintfort. Und die hat an dem Samstag um 17 Uhr ein A-Juniorenspiel gegen Schwafheim auf dem Kunstrasen. Deswegen haben wir verlegt und sind auch den Scherpenbergern dankbar, dass sie sofort zugestimmt haben“, erklärt Fichte-Abteilungsleiter Norbert Lewing.

Auf die Lintforter wartet mit dem Derby-Heimspiel eine Englische Woche. Die ausgefallene Partie beim VfL Rhede wird am 18. März (20 Uhr) nachgeholt, dann geht es am 22. März (15.30 Uhr) zum SC Kapellen-Erft. An diesem Sonntag (15.30 Uhr) steht aber erst einmal die schwierige Heimaufgabe gegen die Oberliga-Reserve des TSV Meerbusch auf dem Landesliga-Programm, wo sich Fichte Lintfort erheblich steigern muss, um die drei immens wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren.

1:1 gegen einen A-Ligisten

Da nämlich die Partie von Fichte Lintfort wegen der Platzsperre beim VfL Rhede ausgefallen war, hatte der Klub kurzfristig ein Testspiel gegen den A-Ligisten SV Arminia Kapellen-Hamb vereinbart. Dabei konnten die zwei Klassen höher spielenden Lintforter aber nicht überzeugen. Sie mussten sogar in der 36. Minute das 0:1 durch Frank Boos hinnehmen. Trotz aller Bemühungen fiel der Ausgleichstreffer schließlich erst vier Minuten vor dem Ende durch Alexander Lenders.

Der SV Scherpenberg spielt seine Englische Woche übrigens erst Ende März. Die Nachholpartie gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter ist für den 25. März (20 Uhr) angesetzt.