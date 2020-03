Der Fußball-Landesligist TuS Fichte Lintfort wird in der kommenden Saison offensiv schneller. Trainer Volker Hohmann wird nämlich Angriffsflitzer Gabriel Derikx in seinem Kader begrüßen können. Der 22-Jährige wechselt nach nur einer Saison beim Liga-Konkurrenten SV Scherpenberg an die Franzstraße und dürfte auf dem Kunstrasen seine Qualitäten noch besser zur Geltung bringen als auf der Scherpenberger Asche.

Der Neuzugang steht nicht nur für Schwung, er hat auch eine gute fußballerische Ausbildung genossen. Derikx spielte bis Sommer 2017 über mehrere Saisons hinweg in der Jugend von Fortuna Düsseldorf, war am Ende sogar für die A-Junioren in der Bundesliga unterwegs. Über den Krefelder Oberligisten VfR Fischeln und nach einem kurzen Abstecher zu Fichte Lintfort ging es in der Saison 2018/19 zum Bezirksligisten SV Schwafheim.

17 Tore in 31 Pflichtspielen

Nach 17 Toren in 31 Pflichtspielen kletterte Derikx mit dem Wechsel zum SV Scherpenberg wieder eine Spielklasse höher. Für die erste Elf reichte es „im Wäldchen“ allerdings eher selten. Trotzdem gelangen in 21 Teil- und Kurzeinsätzen fünf Tore und drei Vorlagen, eine ordentliche Quote.

„Wir bekommen einen jungen, spielstarken Angreifer, der Vertrauen braucht, um erfolgreich zu sein“, bekräftigt Fichte-Trainer Volker Hohmann. Der kann sich Derikx gut in der Rolle des Zehners oder des Mittelstürmers vorstellen. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass sein Neuzugang durchaus Schwächen im Defensivverhalten offenbart. In Scherpenberg war Derikx meist auf beiden Außenbahnen im Einsatz.

Die Personalplanungen bei Fichte Lintfort sind damit noch nicht abgeschlossen. Vier weitere neue Spieler sollen die Qualität im Kader weiter heben. Dazu gesellt sich ein guter zweiter Torhüter, der für Stammkeeper Marian Gbur (36) einspringen kann. „Wir wollen uns für die neue Saison in allen Mannschaftsteilen verbessern und nicht wieder gegen den Abstieg spielen müssen“, unterstreicht Trainer Hohmann.