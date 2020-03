„So früh habe ich noch nie mit dem Plan für die Vorbereitung auf die kommende Saison begonnen“, muss Bettina Grenz-Klein lachen. Es schwingt aber auch etwas Galgenhumor bei der Trainerin der Zweitliga-Handballerinnen vom TuS Lintfort mit. Denn so richtig zufrieden ist sie nicht damit, wie sich die bislang erfolgreichste Frauen-Handball-Saison der Vereinsgeschichte gerade entwickelt. Das Corona-Virus mit all seinen Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen macht auch vor der 2. Bundesliga nicht halt.

„Eine ganz schwierige Situation“, sagt deshalb Grenz-Klein. „Wir können und dürfen nichts machen“, spricht sie die Auflagen an, dass es keine Trainingseinheiten in Gruppen und schon gar nicht in Sporthallen geschweige in Fitness-Centern geben soll und kann. Hallen und Center sind tabu oder geschlossen. „Das finde ich aber auch richtig“, ist die TuS-Trainerin einsichtig. „Wenn die Vereine oder Sportler selber entscheiden könnten, würden doch alle einfach weitermachen und trainieren.“ Da hat die erfahrene Sportlerin mit Sicherheit recht.

TuS Lintfort hat Probleme mit dem Grenzverkehr

Allerdings hat Bettina Grenz-Klein noch mit anderen Unwägbarkeiten zu kämpfen. Mit dem Umgang der nationalen Grenzen in Europa. So hatte Mie Nørup Isaksen ihre Rückkehr zum Spiel beim VfL Waiblingen am vergangenen Wochenende in Aussicht gestellt. Die dänische Spielmacherin war wegen ihres Studiums in ihrem Heimatland. Nun ist sie dort, weil die Grenzen dicht sind. Und die Partie in Waiblingen wurde, wie berichtet, eh abgesagt. Die niederländischen Spielerinnen vom TuS haben ähnliche Probleme. Der Grenzverkehr wurde eingestellt. „Die Holländerinnen kommen auch nicht mehr raus“, sagt die Trainerin. Grenz-Klein weiß, dass dort ebenfalls allen nahegelegt wurde, Home-Office zu machen. Was äußerst schwierig im Mannschaftssport ist. Bis einschließlich vergangenen Donnerstag haben die TuS-Frauen noch trainiert. Das war es dann vorerst.

„Darüber sind wir natürlich nicht glücklich, fügen uns aber“, versichert die Trainerin. „Ich rechne allerdings auch nicht damit, dass die Saison einfach weitergehen wird.“ Bettina Grenz-Klein spricht in diesem Zusammenhang die Belastung der Spielerinnen an, die schließlich mehrere Spiele in der Woche ableisten müssten, um alle Partien austragen zu können. „Es ist sehr schwer, diese Saison zu Ende zu spielen. Es wäre verantwortungslos, untrainierte Sportler eine Spielzeit zu Ende spielen zu lassen. Das Verletzungsrisiko wäre viel zu hoch. Außerdem haben manche Spielerinnen von uns Operationen geplant, oder ihre notwendigen Urlaube. Die Zeit würde doch dafür einfach nicht reichen, auch weil niemand momentan sagen kann, wie lange die Unterbrechung dauert. Diese Saison ist – leider – gelaufen.“

Bei aller Unzufriedenheit, bei allen Querelen sagt die Trainerin allerdings auch: „Die Entscheidung vom Verband hat uns eine ganze Menge Druck genommen.“ Nun müssen weitere, möglichst optimale Entscheidungen folgen, damit die nächste Spielzeit reibungslos über die Bühne gehen kann. Bettina Grenz-Klein wäre mit dem TuS Lintfort dafür dann bereits ganz früh optimal vorbereitet.

>>>WIEDERHOLTE ZWANGSPAUSE FÜR NAINA KLEIN VOM TUS LINTFORT

Naina Klein (TuS Lintfort) Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Einen Wermutstropfen hat TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein dann aber doch noch entdeckt.

Tochter Naina Klein, die erst im DHB-Pokalspiel gegen den Erstligisten HSG Blomberg-Lippe Anfang Oktober nach ihrem Kreuzbandriss ihr Comeback gefeiert hat, war nun auf einem richtig guten Weg. Im Januar und Februar hatte sie beinahe zu ihrer alten Form zurückgefunden.

Doch nun ist auch für sie erst einmal wieder Pause. „Das ist schlimm für Naina“, weiß Mama Bettina.