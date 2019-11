GSV Moers baut gegen Vorwärts Spoho auf seine Heimstärke

Die GSV-Damen erwarten in der Regionalliga am Sonntag Vorwärts Spoho Köln.

Moers. Mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Vorwärts Spoho Köln wollen die Damen des GSV Moers aus dem Tabellenkeller der Regionalliga klettern.

Noch zweimal müssen in diesem Jahr die Regionalliga-Fußballerinnen des GSV Moers ran. Und Trainer Hasan Gören erhofft sich mindestens vier, wenn nicht sogar sechs Punkte aus diesen beiden Partien. Doch schwer wird es allemal, stehen doch die Begegnungen gegen die zwei starken Kölner Klubs Vorwärts Spoho am kommenden Sonntag, 13 Uhr, sowie am 7. Dezember beim 1. FC Köln II auf dem Programm.