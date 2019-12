Hallenfußball-Stadtpokal in Moers mit vier neuen DFB-Regeln

Wie geht eigentlich Futsal? Alle Besucher des 39. Moerser Hallenfußball-Stadtpokals im Enni-Sportzentrum Rheinkamp brauchen sich am Samstag (ab 13 Uhr) und am Sonntag (ab 12 Uhr) darüber den Kopf nicht zu zerbrechen. An den Eingängen gibt es nämlich Flyer, auf denen die geltenden Spielfeld-Regeln erläutert sind. Wolfgang Jades, Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses im Fußballkreis Moers, ist das Thema wichtig – um auch durchaus hitzige Diskussionen einzudämmen, die es vor dem Turnier gegeben hat.

Herr Jades, der FC Meerfeld und der SV Schwafheim sind beim Stadtpokal erstmals nicht dabei, weil beide Teams nicht nach den Futsalregeln spielen mögen. Können Sie die Entscheidung nachvollziehen?

Wolfgang Jades: Das ist sehr bedauerlich. Und wir haben auch an die Solidarität der Vereine appelliert. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir den Stadtpokal nach den offiziellen Hallenregeln des Deutschen Fußball-Bundes spielen müssen. Und die orientieren sich an den Futsalregeln.

Wo liegen die Besonderheiten?

Futsal ist auch Fußball, auch wenn einige das Gegenteil behaupten. Es gibt zwei Tore, zwei Torhüter, jeweils vier Feldspieler – und der Ball muss ins Tor. Es gibt allerdings vier Dinge, die alle beachten müssen: Wir spielen ohne Bande. Der Futsalball ist sprungreduziert und kommt so Technikern entgegen. Der Torwart darf gegen einen fünften Feldspieler ausgetauscht werden. Und: Nach fünf Fouls gibt es für den Gegner einen Zehnmeter. Die fehlende Bande reduziert Verletzungen, das Foul-Zählen schränkt die Aggressivität auf dem Feld ein, um nicht einen Strafstoß zu kassieren.

Bleibt es dabei, dass auf Jugendtore statt auf schmalere Handballtore wie im Futsal gespielt wird?

Ja, es fallen so deutlich mehr Tore, was das Spiel für die Zuschauer attraktiver macht. Im Futsal entsteht durch die kleineren Handballtore, die leichter zu verteidigen sind, oft eine Angriffsszene wie im Handball rund um den Kreis. Die Angreifer spielen sich den Ball lange zu und suchen eine Lücke. Das passiert bei breiteren Toren eher weniger.

Wie gut kam das Angebot des Kreises mit Hilfe der Stadt Moers an, sich über die Regeln kundig zu machen und danach in bereitgestellten Hallen auch mal zu trainieren?

Es hätte besser sein können. Der TV Kapellen sowie gemeinsam der TV Asberg und der GSV Moers haben sich von unserem höchsten Futsal-Schiedsrichter Enes Krupic schulen lassen und auch danach dann in einer Halle trainieren können. Ich denke, die drei Mannschaften werden am Wochenende einen kleinen Vorteil im Turnier haben.

Im vergangenen Jahr wurde in drei Gruppen gespielt. Der veränderte Modus war aber kein guter Spannungsfaktor, oder?

Das stimmt, und das haben wir auch so eingesehen. Deshalb sind es nun wieder zwei Gruppen. In voller Besetzung, also mit Meerfeld und Schwafheim, hätten wir zwei Sechser-Gruppen spielen lassen und vielleicht die Platzierungsspiele etwas eingeschränkt, damit der Sonntag nicht zu lang wird.

Sie waren bei allen bisherigen 38 Turnieren bisher live vor Ort. Was wünschen Sie sich für das Turnier am Wochenende?

Der Spaß, die Spannung, die Action sollen im Vordergrund stehen. Und es soll am Rande noch Zeit für viele Gespräche unter Fußballfreunden bleiben. Dazu würde ich mir wünschen, dass wir im nächsten Jahr wieder alle zwölf Moerser Vereine beim Turnier begrüßen dürfen.