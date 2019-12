Moers. In der Handball-Verbandsliga tritt die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen am Samstagabend bei Treudeutsch Lank an.

HSG Vennikel benötigt einen ausgeprägten Teamgeist

Die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen wurde vergangenes Wochenende unfreiwillig zum Zuschauen verdammt. Gegner HC TV Rhede sagte das Meisterschaftsspiel wegen akutem Personalnotstand ab. Vennikel bekam somit die Punkte kampflos zugeschrieben. Die Verbandsliga-Handballer sind aber bereits heiß darauf, endlich wieder am Spielbetrieb teilzunehmen. Zum Jahresabschluss geht es am kommenden Samstag (19.30 Uhr) zu Treudeutsch Lank.

Aber die Menzel-Mannen (16:4 Punkte) müssen aufpassen. Die vergangenen beiden Auswärtsauftritte in Kapellen und in Aldekerk II waren in Summe schlecht.

Dem Team gelang es nicht, das vorhandene Potenzial auszuschöpfen. Die HSG wurde abgestraft und hechelt als Zweiter dem verlustpunktfreien Spitzenreiter TV Geistenbeck deutlich hinterher. So bedarf es in erster Linie nun wieder einen ausgeprägten Teamgeist und eine übergeordnete Kampfkraft.

Kontrahent Lank hat bislang äußerst schwankende Leistungen abgeliefert, ist daher auch unberechenbar. Der Mannschaft fällt es aber gerade vor heimischer Kulisse sichtlich einfacher zusätzliche Energien freizusetzen. Lank weiß sich in einer zumeist defensiven Deckung gut zu motivieren, geht seine Gegenspieler regelmäßig aggressiv an.

„Wir wollen unbedingt zum Jahres-Ende einen versöhnlichen Abschluss hinlegen“, betont HSG-Trainer Helmut Menzel. „Wir brauchen dazu allerdings eine stabile Leistung, sowie viel Disziplin.“

Weiter ohne Kreisläufer Wolfhagen

Die Gäste benötigen vor allem im Angriff kühlen Kopf: Die Mischung zwischen Tempo und Geduld gilt es in Einklang zu bringen. Gerade die erfahrenen Spieler wie Mirko Szymanowicz, Tobias Dickel oder Anthony Pistolesi müssen wichtige Verantwortung schultern, das taktischen Konzept sicher abspulen und somit das Team führen.

Die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen tritt erneut ohne zwei Stammspieler an: Rückraumspieler Fabian Schwartz fällt nach seiner Operation am Ellenbogen noch die gesamte Saison aus. Kreisläufer Pascal Wolfhagen laboriert an einem Haarriss an der Kniescheibe, fehlt seiner Mannschaft noch einige Wochen.