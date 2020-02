HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen verpflichtet Steffen Langer

Handball-Verbandsligist HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen plant weiterhin intensiv ihre Zukunft, setzt, wie es der Verein angekündigt hat, ab dem Sommer und damit für die nächste Saison verstärkt auf Talente aus der Region. Die HSG Vennikel verpflichtete deshalb für die kommende Spielzeit Steffen Langer.

Mit Steffen Langer kommt ein 1,98 Meter großer Rückraumspieler vom Landesligisten Bayer Uerdingen zurück in die Rumeln-Kaldenhausener Sporthalle. Der 21-Jährige spielte bis 2012 in der Jugendabteilung der HSG, ehe der Wechsel nach Krefeld folgte. Dort trat er für Bayer Uerdingen sogar in der Nordrheinliga an. „Steffen Langer wird uns schnell weiterhelfen“, ist Ulrich Nepicks sicher. „Er ist eine Bereicherung und wird seinen Weg gehen“, blickt der 2. Vorsitzender der HSG frohen Mutes in die Zukunft.

Wer allerdings in der kommenden Saison das Amt des Trainers übernehmen wird, stehe noch nicht fest. „Das könnte noch etwas daueren – höchstwahrscheinlich auch deutlich nach Karneval“, versichert Nepicks. Wie berichtet musste Coach Helmut Menzel in der vergangenen Woche seinen Hut nehmen.