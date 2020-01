In dieser Handball-Verbandsliga-Saison gibt es reichlich Lokalderbys. Die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen, der TV Kapellen und der SV Neukirchen vertreten zwar in erster Linie alle zunächst einmal ihre eigenen Ziele, doch wenn es zum direkten Duell kommt, steht immer eine gewisse Magie im Raum. Die HSG VeRuKa, wie die Gemeinschaft kurz und knapp heißt, ist diesmal der Ausrichter, wartet auf den Rivalen aus Neukirchen. Der Anwurf im Albert-Einstein-Gymnasium ist Samstag, um 19 Uhr.

Beide Vereine haben aktuell so ihre eigenen Probleme. Die HSG „kränkelt“ zwar auf einem anderen, immer noch recht hohem Niveau. Die Mannschaft musste sich allerdings nach einigen enttäuschenden Auftritten komplett aus dem Titelrennen zurückziehen.

Die Konstanz fehlt

Das Verletzungspech in Kombination mit Leistungsschwankungen waren zuletzt die Gründe für einige empfindliche Schlappen. Der Truppe (20:8 Punkte) fehlt die Konstanz, aber auch die Substanz, um den überragenden, verlustpunktfreien Tabellenführer aus Geistenbeck das Wasser zu reichen.

Es sind zu wenige Spieler im Kader – nach den langfristigen Ausfällen von Fabian Schwartz und Pascal Wolfhagen – die auf dem Parkett die Verantwortung schultern – und das über die vollen 60 Minuten.

Herrscht bei der HSG erst seit Kurzem eine Unzufriedenheit, so hält die Leidenszeit im Lager des SV Neukirchen schon die gesamte Saison an. Dem Team fehlt es noch mehr an Konstanz und Stabilität, aber ganz besonders an der Qualität in der Kaderbreite. Und gerade jetzt, wo das Lokalderby seine Schatten vorauswirft, werden für den SVN schlimme Erinnerungen an das Hinspiel wach: Der damalige SVN-Spielmacher Thomas Pannen verletzte sich schon nach wenigen Minuten und riss sich bekanntlich das Kreuzband. Ein herber Nackenschlag für die Mannschaft, die unter diesen Eindrücken das Kräftemessen deutlich mit 23:32 verlor und sich von dem Ausfall eigentlich nicht mehr richtig erholt hat.

Thomas Pannen ist mittlerweile erfolgreich operiert und übernahm relativ schnell nach seiner Verletzung das Traineramt vom bis dato glücklosen Christian Wetteborn. Neukirchen setzt seit dem alle Hebel in Bewegung um den Klassenerhalt zu stemmen.

Zwei wichtige Akteure, die im neuerlichen Derby fehlen werden: Kreisläufer Pascal Wolfhagen (links) von der Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen und Dennis Kühn, Abwehrchef beim SV Neukirchen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Bei den Blau-Gelben waren insbesondere in den vergangenen drei Begegnungen gute Ansätze zu sehen. Dennoch sprangen nur magere 1:5 Punkte, nach zwei äußerst knappen Niederlagen gegen Königshof II und St. Tönis, sowie der Punkteteilung gegen Lürrip heraus. Ärgerlich dabei war stets, dass die Mannschaft ihre bis weit in die Schlussphasen guten Leistungen nicht über die Ziellinie retten konnte. Bessere Resultate gab sie damit leichtfertig aus der Hand.

Entschlossenheit in der Abwehr

Die Gäste benötigen nun in Vennikel unbedingt wieder mehr Entschlossenheit in der Abwehr. Ein wichtiger Baustein könnte aber fehlen: Deckungschef Dennis Kühn laboriert erneut an einer schmerzhaften Knieverletzung. Sein Einsatz entscheidet sich kurzfristig. Zudem ist Michele Potschka mit Schulterproblemen angeschlagen. Die HSG Vennikel muss neben Fabian Schwartz und Pascal Wolfhaben zusätzlich auf Eric Schwarz aus privaten Gründen verzichten.

Der SV Neukirchen plant mit dem kommenden Trainer Chris Oploh derzeit den Kader für die neue Saison. Nicht mehr dabei ist dann Philipp Peich. Ab kommenden Sommer sucht der wurfgewaltige Haupttorschütze eine neue Herausforderung und schließt sich dem ambitionierten Oberligisten TV Oppum an.

>>>DAS SAGEN DIE TRAINER

Helmut Menzel (HSG): „Meine Mannschaft hat zu Hause eigentlich immer ein gutes Gesicht gezeigt. Ich mache mir im Derby daher um die Einstellung auch diesmal keine Sorgen. Allerdings haben wir zuletzt auch einige schlimme Phasen erlebt und deshalb möchte ich zu einer Favoritenstellung eigentlich nichts sagen. Für uns ist wichtig, dass wir unsere Leistung stabilisieren, ganz egal, wie der Gegner heißt. Geistenbeck scheint der Konkurrenz wegzufliegen – wir wollen im Verfolgerfeld bleiben.“

Thomas Pannen (SVN): „Für uns, in unserer schwierigen Situation im Abstiegskampf, ist es ein Spiel wie jedes andere, dass wir allerdings unbedingt gewinnen wollen. Aber ich sehe uns schon in der Außenseiterrolle, auch wenn die HSG in den vergangenen Wochen ihren Faden und Rhythmus etwas verloren hat. Meine Mannschaft hat unlängst einige Big-Points liegen gelassen. Daher wäre es schön mit einem engagierten Auftritt diesmal in Vennikel wenigstens einen Punkt zu klauen.“