Kamp-Lintfort bekommt beim SK Heiligenhaus nur die Brosamen

Die Erstliga-Sportkegler aus Kamp-Lintfort haben ein Problem. Auch am letzten Spieltag des laufenden Jahres kann der Aufsteiger SK Kamp-Lintfort auswärts kein einziges Pünktchen erringen. Beim Tabellenzweiten SK Heiligenhaus gab es diesmal sogar beim 4957:5346 Holz, 0:3 und 21:57 Zw. nach Punkten eine herbe Klatsche.

Dabei ist es gut zu wissen, dass pro Mannschaft sechs Spieler auf die Bahnen gehen. Derjenige, der bei seinen insgesamt 120 Wurf die meisten der 1080 möglichen Kegel – Pardon – Holz holt, ist der Tagesbeste und erhält dafür zwölf Punkte für die Zusatzwertung (Zw.). Für den Zweiten gibt es elf, für den Dritten zehn Zähler – und so weiter. Nun hatten die Spieler von Heiligenhaus nach der Partie gegen Kamp-Lintfort die Punkte sieben bis zwölf unter sich aufgeteilt. Den Gästen blieben folglich nur noch die Brosamen.

Kein einziger Spieler aus Kamp-Lintfort erreichte annähernd 900 Holz, Marvin Panneck verpasste – mit Mike Mertsch im ersten Block angetreten – mit 791 Holz sogar die 800er-Marke, was ihm natürlich nur einen Punkt und die rote Laterne in der Tageswertung einbrachte. Aber auch Mike Mertsch blieb wie zuletzt in Herford Ende November (837 Holz/2 Punkte) erneut unter seinen Möglichkeiten, steuerte in Heiligenhaus 824 Holz und drei Punkte bei. Bester Kamp-Lintforter war im zweiten Block Marcel Bernsee mit 853 Holz und sechs Punkten. Zusammen mit Henk Lardenoije (827/4) bildete er den stärksten Block der Gäste. Beide gelten als Holzbahnspezialisten. Ihnen folgte der dritte Block mit Timo Mandelik (851/5) und Christian Prante (811/2). Kurzum: Das war nichts, was der Erstligist zum Jahresabschluss am 13. Spieltag und im vierten Rückrundenspiel servierte.

Im Vorfeld etwas ausgerechnet

Dabei hatten sich die Gäste im Vorfeld doch tatsächlich etwas ausgerechnet. Immerhin haben die Kamp-Lintforter am ersten Dezember-Wochenende den Tabellenführer und Rekordmeister KF Oberthal mit 2:1 besiegt. Zwar auf den heimischen Bahnen an der Moerser Straße, doch anders als Kamp-Lintfort führt Oberthal sogar die Auswärtstabelle an. Doch das ist nun alles Schnee von gestern.

Im Kreis Mettmann in Heiligenhaus wurde alles wieder auf Null gestellt. Mertsch, der nach wie vor einen Durchschnitt von zehn Punkten pro Spiel hat, und Panneck (6) hatten auf den Holzbahnen ihre Probleme. Ihnen gegenüber standen der Deutsche Meister Andre Laukmann, der mit 936 Holz und zwölf Punkten Tagessieger wurde, und Marcel Grote, der mit 902 Holz und elf Zählern den zweiten Platz aller Spieler belegte.

Lardenoije hatte nach gutem Start auf den ersten beiden Bahnen auf den folgenden zwei Probleme, Bernsee legte einen guten Endspurt hin. Doch Robin Holler (875/8) und Kerim Demirbag (879/9) waren einfach besser, bauten die Führung der Gastgeber noch aus.

Im letzten Block sorgten Mandelik und Prante zumindest dafür, dass die Ohrfeige nicht so laut ausfällt. Mandelik spielte auf drei Bahnen prima, auf der letzten aber schlecht, Prante war gut drauf, machte allerdings zu viele kleine Fehler, die ein besseres Ergebnis für ihn verhinderten. Dazu kam, dass Holger Parassini (880/10) sowie der ehemalige Kamp-Lintforter Marcel Schneimann (874/7) einfach besser waren.

Im neuen Jahr wieder angreifen

Nun gilt es sich zu schütteln und im neuen Jahr auf den KSC Landsweiler zu warten. Der Mitaufsteiger steht mit zwei Punkten Vorsprung direkt vor den Kamp-Lintfortern und stellt sich am Samstag, 4. Januar 2020, 14 Uhr, an der Moerser Straße vor. In Landsweiler gab es eine 0:3-Niederlage. Folglich haben die Gastgeber mit dem KSC noch eine Rechnung offen.

Die SK Kamp-Lintfort II besiegte hingegen im heimischen Sportkegelzentrum, in der Regionalliga den KSC AK Wuppertal II deutlich mit 5117:4580 Holz, 3:0/56:22 Zw. nach Punkten. Die Heimmannschaft stellte mit Joachim Bremer (912/12) auch den Tagessieger. Ihm folgten Henk Lardenoije (884/11), Sascha Batsch (862/10), Marvin Schiffner (830/9), Harry Schubert (825/8) und Niklas Mertsch (804/6), die den Sieg sicherten.

Die „Dritte“ unterlag SK Dinslaken in der Oberliga mit 0:3/16:20 Zw. und 3297:3340 Holz. Die Punkte von Marvin Schiffner (860/6), Michael Neuschl (843/5), Bruno Dessi (820/4) und Patrick Neumann (774/1) reichten nicht.

Kamp-Lintfort IV gewann gegen KSF BG Mönchengladbach II mit 2893:2812 Holz und 2:1/21:15 Zw. nach Punkten. Den Sieg holten Walter Vehreschild (781/8), Hans-Josef Neuschl (730/6), Uwe Schumann (696/4) und Klaus Birn (686/3).