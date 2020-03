Moers. Handball-Verbandsligist TV Kapellen ist nicht konstant in seinen Leistungen. Die Blau-Weißen empfangen zum Verfolgerduell den TSV Kaldenkirchen.

Beim TV Kapellen sind sie derzeit etwas ratlos. Die jüngst erbrachten Leistungen glichen einer Berg- und Talfahrt. So wurde erst der designierte Meister und Aufstiegsaspirant TV Geistenbeck in eigener Halle mit einer feinen Vorstellung abserviert und nur einen Spieltag später war schon wieder Schluss mit lustig. Der Pleitenauftritt in St. Tönis war ziemlich mager und uninspiriert. Die Zauberformel heißt halt Konstanz, die dem Handball-Verbandsligisten immer mal wieder abhanden kommt.

Allerdings bietet die nächste Aufgabe eine weitere Möglichkeit, um sich wieder mit einer engagierten Leistung zu präsentierten. Die Blau-Weißen empfangen zum Verfolgerduell den TSV Kaldenkirchen. Der Anwurf im Henri-Guidet-Zentrum ertönt Sonntag, um 11.15 Uhr.

Hohes Tempo

Auch der Tabellenzweite aus Kaldenkirchen hat in der laufenden Saison mit Schwankungen zu kämpfen. Keine Frage, wenn die Mannschaft am Optimum spielt, hat es jeder Gegner schwer. Im Regelfall können die TSV -Spieler ein extrem hohes Tempo anschlagen, mit sicheren Ballstafetten. Neben der spieltaktischen Ausrichtung bleibt aber noch genügend Freiraum, um die ausgeprägten individuellen Fähigkeiten auszuleben. Die meiste Torgefahr wird aber eindeutig aus dem Rückraum erzeugt. Die Deckungsausrichtung ist zumeist defensiv.

Die Kapellener Auftritte hingen zuletzt extrem stark von der Einstellung der einzelnen Spieler ab – weniger vom Können oder vom Spielkonzept. So war die Mannschaft gegen Geistenbeck bis in die Haarspitzen motiviert. Sie wirkte aber gegen St. Tönis in vielen Situationen fahrig und unkonzentriert, bekam keinen Zugriff auf den Gegner – und auch nicht auf sich selbst.

„Wir müssen gegen Kaldenkirchen wieder mehr Bereitschaft an den Tag legen“, fordert TVK-Spielertrainer Christian Ginters. „Es waren zuletzt Kleinigkeiten, die uns aus dem Rhythmus gebracht haben.“ Aber Ginters weiß auch: „Wir verfügen eindeutig über die Möglichkeiten, diesen starken Gegner zu schlagen. Aber wir benötigen mehr Mut und Entschlossenheit.“

Wie es erfolgreich geht, hat der TV Kapellen beim 30:28-Hinspielsieg aufgezeigt. Die Blau-Weißen hatten den Gegner zu jeder Spielzeit mit einer übergeordneten Einstellung fest im Griff, lockerten erst gegen Ende des Spiels die Umklammerung.

>>>PERSONELLES

Der TV Kapellen hat gegen Kaldenkirchen wieder einige Ausfälle zu beklagen. Es fehlen: Julian Schweinsberg (Mittelhandbruch), Lukas Haas, Frank Rosendahl (beide grippaler Infekt) sowie Christian Lange (Kniebeschwerden).